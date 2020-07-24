 МЗС ФРН застерігає від поїздок до Іспанії за винятком Канар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

МЗС ФРН застерігає від поїздок до Іспанії за винятком Канар

Міністерство закордонних справ Німеччини застерігає від туристичних поїздок до майже всієї Іспанії. Винятоком стали лише Канарські острови.

МСЗ Німеччини не радить відпочивати на Майорці

МСЗ Німеччини не радить відпочивати на Майорці

Міністерство закордонних справ ФРН у п'ятницю, 14 серпня, оголосило застереження щодо туристичних поїздок до майже всієї території Іспанії, включно з Майоркою - улюбленим островом німецьких відпочивальників. Єдиний виняток становлять Канарські острови.

Таке рішення спільно ухвалили МЗС, а також міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я ФРН, повідомляє інформагенція dpa. Його причиною стало різке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом в Іспанії. Ще раніше Інститут імені Роберта Коха додав Іспанію до переліку країн та регіонів з високим ризиком інфікування коронавірусом. Це означає, що в країні за останні сім днів зафіксовано понад 50 випадків зараження на 100 тисяч населення.

Тепер всі, хто прилітає з Іспанії (за винятком Канарських островів) до ФРН, повинні будуть обов'язково зробити тест на коронавірус - ще в країні відправлення (не раніше, ніж за 48 годин до прильоту до ФРН) або вже в Німеччині. До того, як стане відомим результат тесту, подорожні мають перебувати на карантині.

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Утім, застереження МЗС не означає заборону на відвідування Іспанії. Водночас воно дозволяє відпочивальникам безкоштовно скасувати зарезервовані тури. Раніше МЗС ФРН уже оприлюднювало застереження щодо відвідування окремих регіонів Іспанії: Мадрида, Каталонії, Країни Басків, Наварри та Арагону.

Нагадаємо, що 14 серпня в Іспанії через збільшення кількості інфікувань коронавірусом оголосили про закриття дискотек та нічних клубів, а також про обмеження часу роботи ресторанів. 

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