МЗС ФРН застерігає від поїздок до Іспанії за винятком Канар

Міністерство закордонних справ ФРН у п'ятницю, 14 серпня, оголосило застереження щодо туристичних поїздок до майже всієї території Іспанії, включно з Майоркою - улюбленим островом німецьких відпочивальників. Єдиний виняток становлять Канарські острови.

Таке рішення спільно ухвалили МЗС, а також міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я ФРН, повідомляє інформагенція dpa. Його причиною стало різке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом в Іспанії. Ще раніше Інститут імені Роберта Коха додав Іспанію до переліку країн та регіонів з високим ризиком інфікування коронавірусом. Це означає, що в країні за останні сім днів зафіксовано понад 50 випадків зараження на 100 тисяч населення.

Тепер всі, хто прилітає з Іспанії (за винятком Канарських островів) до ФРН, повинні будуть обов'язково зробити тест на коронавірус - ще в країні відправлення (не раніше, ніж за 48 годин до прильоту до ФРН) або вже в Німеччині. До того, як стане відомим результат тесту, подорожні мають перебувати на карантині.

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Утім, застереження МЗС не означає заборону на відвідування Іспанії. Водночас воно дозволяє відпочивальникам безкоштовно скасувати зарезервовані тури. Раніше МЗС ФРН уже оприлюднювало застереження щодо відвідування окремих регіонів Іспанії: Мадрида, Каталонії, Країни Басків, Наварри та Арагону.

Нагадаємо, що 14 серпня в Іспанії через збільшення кількості інфікувань коронавірусом оголосили про закриття дискотек та нічних клубів, а також про обмеження часу роботи ресторанів.