МЗС ФРН закликає Росію до конструктивнішої ролі у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Міністерство закордонних справ Німеччини в поширеній в четвер, 22 липня, заяві закликало Росію відігравати конструктивнішу роль, ніж дотепер, в урегулюванні конфлікту на Донбасі. Заява відомства присвячена річниці рішення Тристоронньої контактної групи щодо "додаткових заходів з посилення перемир'я" на Сході України

"Рівно рік тому Тристороння контактна група, в якій Росія та Україна за посередництва ОБСЄ ведуть перемовини щодо вирішення конфлікту на Сході України, погодила додаткові заходи з посилення перемир'я. Це призвело до значного зменшення рівня насильства на Сході України - а отже, й скорочення кількості жертв серед цивільних та військових. Перемир'я було і є знаком надії, що мир можливий, якщо ті, хто ухвалюють рішення, продемонструють потрібну політичну волю", - йдеться в заяві.

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Водночас МЗС ФРН зазначає, що останнім часом у зоні конфлікту спостерігаються інтенсивніші бойові дії та зростання числа жертв, зокрема серед цивільного населення. Зовнішньополітичне відомство Німеччини закликає Росію та Україну повністю виконати рішення паризького саміту 2019 року, щоб досягти відчутного покращення життя людей на Сході України.

Також МЗС Німеччини закликало насамперед Росію відігравати конструктивнішу роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі. Зокрема, йдеться про необхідне відкриття пунктів пропуску через лінію розмежування, що упродовж місяців блокується сепаратистами, а також прогрес у розмінуванні та відведенні важких озброєнь. Україні ж відомство нагадало про зобов'язання щодо імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

"Разом із Францією Німеччина і надалі добиватиметься тривалого вирішення конфлікту на Сході України, незамінною основою якого залишаються мінські домовленості", - йдеться в заяві.