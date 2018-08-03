МЗС України: У світі затримані, заарештовані або засуджені понад 10 тисяч українців

Станом на кінець липня понад 10 тисяч громадян України затримані, засуджені або відбувають покарання в різних країнах світу. Про це у понеділок, 6 серпня, у Києві повідомив держсекретар міністерства закордонних справ України Андрій Заяць. За його словами, з них шість тисяч людей - засуджені.

Першим пріоритетом консульської служби МЗС є політично мотивовані засуджені, засуджені до смертної кари і довічного позбавлення волі, додав він. "На особливому контролі у нас дві справи - Олега Сенцова і Олександра Кольченка, оскільки російська сторона продовжує ігнорувати наші запити про надання інформації щодо стану їхнього здоров'я", - сказав Заяць, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що силами українських дипломатів було звільнено з РФ дев'ятьох громадян України. Загалом МЗС направило російській стороні понад 300 нот із вимогою щодо забезпечення прав і звільнення громадян України, а консули відвідали 240 українців у місцях позбавлення волі.

Щодо звільненого з російської в'язниці Олександра Костенка, який повернувся до України, Андрій Заяць повідомив, що йому буде запропоновано скористатися медичною допомогою. "У нього зламана рука, тому сьогодні ввечері, коли він прибуде до Києва, йому буде запропоновано не лише житло, тому що, як ми знаємо, в нього ні в Києві, ні на вільній частині України його немає, йому буде запропоновано житло, медичну допомогу", - сказав Заяць.

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".

Олександр Кольченко був заарештований російською адміністрацією в Сімферополі в травні 2014 року, після анексії Криму Росією. Він був визнаний російським судом винним у підготовці терактів і підпалі офісів двох партій в Сімферополі та засуджений до 10 років позбавлення волі.

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