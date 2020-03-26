 МЗС України закликає громадян за кордоном залишатися там | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

МЗС України закликає громадян за кордоном залишатися там

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які не встигли повернутися в країну, залишатися за кордоном на час карантину та обіцяє їм допомогу консульств та посольств.

На українсько-польському кордоні

На українсько-польському кордоні

Через обмеження можливостей для повернення в Україну з інших країн міністерство закордонних справ України закликає громадян, які наразі перебувають за кордоном, і далі залишатися там. "МЗС звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість продовжити своє перебування в тій країні, де є можливість продовжити перебування", - повідомило міністерство у п'ятницю, 27 березня.

Водночас, за повідомленням міністерства інфраструктури України, всі літаки, що вилетіли 27 березня, зможуть завершити рейси.

Нагадаємо, що з вечора 27 березня українці не зможуть повернутись додому літаками та потягами. Однак у громадян залишається можливість в'їхати на територію України автомобільним транспортом або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину кордону, де це дозволено.

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Українцям за кордоном допомагатимуть посольства

У МЗС повідомили, що український уряд докладатиме максимум зусиль, щоб за першої нагоді допомогти українцям повернутися. Дипломатичні установи України мають розгорнути програму "Захист", в рамках якої повинні розв'язувати питання прострочених документів та віз, співпрацюватимуть з правоохоронними органами, інформуватимуть про можливість повернення до України та про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування. Також посольства надаватимуть консультації щодо розв'язання побутових питань та охорони здоров'я та опрацьовуватимуть питання тимчасового розміщення українців.

За даними МЗС, зараз понад 14,6 тисячі українців за кордоном вимагають допомоги в поверненні в Україну у зв'язку із закриттям кордону, повідомила агенція "Українські новини". Станом на вечір 26 березня з-за кордону в Україну встигли повернутися 94 356 українців.

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