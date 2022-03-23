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МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі. Посаду польського міністра закордонних справ, починаючи від листопада 2015-го року, обіймає Вітольд Ващиковський.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС Польщі".

Польща планує вислати 45 російських дипломатів

Польща планує вислати 45 російських дипломатів 23.03.2022

Польські спецслужби звернулися з проханням до МЗС країни вислати 45 російських дипломатів через їхню причетність до шпигунської дільності.
Польща переконує партнерів дати Україні перспективу членства в ЄС

Польща переконує партнерів дати Україні перспективу членства в ЄС 03.03.2022

За словами заступника глави МЗС Польщі, рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС вже підтримують десять країн. Берлін та Париж, каже дипломат, ще треба переконувати.

ОБСЄ почала діалог щодо безпеки через конфлікт навколо України

ОБСЄ почала діалог щодо безпеки через конфлікт навколо України 09.02.2022

Такої загрози масштабної війни у Європі не спостерігалося вже кілька десятиріч, заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
Глава МЗС Польщі: У випадку нападу Росії ми надамо Україні підтримку

Глава МЗС Польщі: У випадку нападу Росії ми надамо Україні підтримку 07.12.2021

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау відповів на питання DW про мігрантів на кордонах ЄС та Білорусі, відносини з Мінськом, плани Росії та реакцію на них НАТО та ЄС.
Смерть українця у Вроцлаві: Київ спрямував ноту Варшаві

Смерть українця у Вроцлаві: Київ спрямував ноту Варшаві 04.09.2021

Українське посольство у Варшаві спрямувало до міністерства закордонних справ Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві.

Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала польську гуманітарну візу

Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала польську гуманітарну візу 02.08.2021

Варшава надала білоруській спортсменці Христині Тимановській гуманітарну візу і зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру, заявив заступник глави МЗС Польщі.
Глава МЗС Польщі: Зеленського мали би запросити на саміт НАТО

Глава МЗС Польщі: Зеленського мали би запросити на саміт НАТО 11.06.2021

Україна є жертвою російської агресії і тому мала б бути представлена на саміті НАТО, вважає міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Польща висилає трьох російських дипломатів

Польща висилає трьох російських дипломатів 15.04.2021

Персонами нон грата оголошено трьох співробітників посольства РФ у Варшаві. У МЗС Польщі також висловили солідарність з рішеннями, ухваленими щодо РФ у цей день у США.
Польща висилає ще двох білоруських дипломатів

Польща висилає ще двох білоруських дипломатів 13.03.2021

Польща оголосила персонами нон грата консула Генерального консульства Білорусі в Білостоці та білоруського консула у Варшаві. МЗС Польщі пояснило висилку дипломатів "недружніми жестами Мінська".
Історичні суперечки України і Польщі: чи є шанс відновити діалог

Історичні суперечки України і Польщі: чи є шанс відновити діалог 29.07.2020

У МЗС Польщі сподіваються на відновлення роботи польсько-українського форуму істориків. Але для цього з боку Варшави потрібні не лише заяви, але й конкретні кроки.
Авіакатастрофа під Смоленськом: Польща знову вимагає від РФ повернути фрагменти літака

Авіакатастрофа під Смоленськом: Польща знову вимагає від РФ повернути фрагменти літака 10.04.2020

Міжнародне право не дає Росії підстав утримувати уламки літака, який розбився під Смоленськом, заявили у МЗС Польщі. Відповідну дипломатичну ноту відправили ​в Москву.

Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику

Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику 28.12.2019

МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни.
МЗС Польщі: ЄС розробляє санкції проти організаторів виборів в ОРДЛО

МЗС Польщі: ЄС розробляє санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО 01.12.2018

Євросоюз розробляє санкції проти організаторів незаконних виборів у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", повідомив у Києві міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.
Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео)

Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео) 10.10.2018

Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Сікорський: Україна виявилася складною ціллю для російської агресії (10.10.2018) 10.10.2018

"Мені подобаються росіяни в Росії. Але коли вони приходять зі зброєю в руках - я чиню опір!" Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Польща відповіла на критику з України через законопроект про заборону бандеризму

Польща відповіла на критику з України через законопроект про заборону "бандеризму" 27.01.2018

МЗС Польщі заявило, що законопроект про заборону пропагування ідеології українських націоналістів стосується тільки осіб, які прилюдно заперечують злочини формувань, які колаборували з III рейхом.
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