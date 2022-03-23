Польща переконує партнерів дати Україні перспективу членства в ЄС

За словами заступника глави МЗС Польщі, рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС вже підтримують десять країн. Берлін та Париж, каже дипломат, ще треба переконувати.