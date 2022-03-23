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Міністерство закордонних справ Польщі. Посаду польського міністра закордонних справ, починаючи від листопада 2015-го року, обіймає Вітольд Ващиковський.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС Польщі".
МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни.
"Мені подобаються росіяни в Росії. Але коли вони приходять зі зброєю в руках - я чиню опір!" Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".