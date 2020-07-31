МЗС Німеччини застерігає щодо поїздок до Каталонії і ще двох регіонів Іспанії

Міністерство закордонних Німеччини справ оприлюднило в п'ятницю, 31 серпня, офіційне застереження щодо поїздок до трьох регіонів Іспанії: Каталонії, а також Арагон та Навара на півночі країни. Причина - збільшення у них кількості інфікувань коронавірусом. Водночас застереження не зачепило популярні у німців Майорку і Канарські острови. Із зазначених регіонів найбільшою популярністю користується Каталонія з Барселоною та пляжами Коста-Брава.

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Цього ж дня Інститут імені Роберта Коха (RKI) додав ці три іспанські регіони до переліку зон ризику. У RKI додають регіони та країни у вищезгаданий перелік незалежно від застережень німецького МЗС, зазначає інформагенція dpa.

Нове застереження МЗС ФРН щодо трьох іспанських регіонів було очікуваним, бо за останніх сім днів у них було перевищено показник у 50 нових інфікувань на 100 тисяч жителів. В інших регіонах Іспанії цей показник є нижчим.

Застереження МЗС ФРН щодо поїздок дозволяє мандрівникам безкоштовно скасувати подорожі в ці регіони. Також при поверненні з них подорожні, відповідно з нормами федеральних земель, можуть бути зобов'язані перебувати на двотижневій обсервації - як і у разі повернення з країн, віднесених до зон ризику.

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Найближчими тижнями у Німеччині планують ввести обов'язковий тест на коронавірус для усіх мандрівників, які повертатимуться з країн чи регіонів з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом. У ЄС такими на даний час вважають Люксембург та вищезгадані три іспанські регіони.

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Найпопулярніші пляжі Європи Варнемюнде, Німеччина Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!

Найпопулярніші пляжі Європи Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.

Найпопулярніші пляжі Європи Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.

Найпопулярніші пляжі Європи Плая-де-ла-Барроса, Іспанія Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.

Найпопулярніші пляжі Європи Камольї, Італія Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.

Найпопулярніші пляжі Європи Пляж Ескале, Франція Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.

Найпопулярніші пляжі Європи Керемма, Франція Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.

Найпопулярніші пляжі Європи Елафонісі, Крит, Греція Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.

Найпопулярніші пляжі Європи Прая-да-Марина, Португалія Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.

Найпопулярніші пляжі Європи Пляж Подраче, Хорватія Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.

Найпопулярніші пляжі Європи Ожехово, Польща Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів. Автор: Анн Термеш, Данило Білик

