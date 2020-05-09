 МЗС Грузії не назвало терміни повернення грузинського посла до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Новини

МЗС Грузії не назвало терміни повернення грузинського посла до Києва

Офіційний Тбілісі чекатиме від Києва кроків для нормалізації відносин між двома країнами, лише тоді ухвалять рішення щодо повернення посла Грузії в Україну, наголосили в грузинському МЗС.

У грузинському МЗС поки не кажуть, коли посол країни повернеться до Києва

У грузинському МЗС поки не кажуть, коли посол країни повернеться до Києва

У міністерстві закордонних справ Грузії поки не називають точної дати повернення грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенідзе до Києва. В МЗС Грузії у понеділок, 25 травня, відбулася перша робоча зустріч із грузинським послом у Києві, відкликаним нещодавно в Тбілісі для консультацій.

Саме 25 травня відкликаний раніше з Києва посол вийшов з обов'язкового 14-денного карантину.

Як повідомили у грузинському зовнішньополітичному відомстві, на зустрічі з послом обговорювалися питання, що стосуються грузинсько-українських двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку з огляду на наявні реалії. У повідомленні вкотре наголосили, що відкликання грузинського дипломата стало відповіддю на призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України.

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"Відкликання посла для консультацій є усталеним у дипломатичній практиці кроком. Грузинська сторона ухвалила це рішення через призначення керівництвом України засудженої в Грузії особи на публічну посаду, що, за оцінкою грузинської сторони, не відповідає духу співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні МЗС, що наводить інформагенція "Інтерфакс".

Також у МЗС Грузії дали зрозуміти, що нинішнє відкликання посла до Тбілісі не передбачає розриву дипломатичних відносин. Не планується також і перегляд стратегічного партнерства між двома країнами. "Звісно, ми стежитимемо за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить українська влада  у бік нормалізації відносин із Грузією. З урахуванням цього буде ухвалене рішення щодо дати повернення посла в Україну", - заявили в грузинському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив про відкликання посла Грузії у Києві. Тоді ж грузинський міністр уточнив, що Грузія "не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства" з Україною.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Це - допоміжний орган при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо планування, реалізації й моніторингу реформ.

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