МЗС Грузії не назвало терміни повернення грузинського посла до Києва

У міністерстві закордонних справ Грузії поки не називають точної дати повернення грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенідзе до Києва. В МЗС Грузії у понеділок, 25 травня, відбулася перша робоча зустріч із грузинським послом у Києві, відкликаним нещодавно в Тбілісі для консультацій.

Саме 25 травня відкликаний раніше з Києва посол вийшов з обов'язкового 14-денного карантину.

Як повідомили у грузинському зовнішньополітичному відомстві, на зустрічі з послом обговорювалися питання, що стосуються грузинсько-українських двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку з огляду на наявні реалії. У повідомленні вкотре наголосили, що відкликання грузинського дипломата стало відповіддю на призначення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президентові України.

Читайте також: Коментар: Саакашвілі роблять весільним генералом реформ Зеленського

"Відкликання посла для консультацій є усталеним у дипломатичній практиці кроком. Грузинська сторона ухвалила це рішення через призначення керівництвом України засудженої в Грузії особи на публічну посаду, що, за оцінкою грузинської сторони, не відповідає духу співпраці між двома країнами", - йдеться в повідомленні МЗС, що наводить інформагенція "Інтерфакс".

Також у МЗС Грузії дали зрозуміти, що нинішнє відкликання посла до Тбілісі не передбачає розриву дипломатичних відносин. Не планується також і перегляд стратегічного партнерства між двома країнами. "Звісно, ми стежитимемо за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить українська влада у бік нормалізації відносин із Грузією. З урахуванням цього буде ухвалене рішення щодо дати повернення посла в Україну", - заявили в грузинському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив про відкликання посла Грузії у Києві. Тоді ж грузинський міністр уточнив, що Грузія "не розглядає питання розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства" з Україною.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Це - допоміжний орган при президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо планування, реалізації й моніторингу реформ.

Читайте також: Зеленський вважає помилкою реакцію Грузії на призначення Саакашвілі