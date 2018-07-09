МЗС Великобританії очолив Джеремі Хант

Замість звільненого Бориса Джонсона на чолі британського міністерства закордонних справ став Джеремі Хант. Раніше Хант обіймав пост міністра охорони здоров'я Великобританії.
Джеремі Хант став міністром закордонних справ Великобританії. Про його призначення на пост глави зовнішньополітичного відомства стало відомо ввечері понеділка, 9 липня. На цій посаді Хант змінив Бориса Джонсона, котрий пішов у відставку на тлі запеклих суперечок з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо формату виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу - так званого Brexit.
Раніше Хант обіймав посаду міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії. На відміну від Джонсона, який виступав за цілковитий вихід з Євросоюзу, в тому числі в торговельному та митному аспектах, Хант мав репутацію противника виходу країни зі складу ЄС.
Нагадаємо, відставці Джонсона передувало оголошення про відмову від посади ще одного міністра - Девіда Девіса. Девіс займав пост міністра з питань Brexit. Його наступником став Домінік Рааб, котрий до того працював у міністерстві громад і місцевого самоврядування.
Відставки в уряді сталися за кілька днів після представлення Терезою Мей нової стратегії щодо Brexit. Один з пунктів цієї стратегії передбачає створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів після Brexit.