МЗС Великобританії очолив Джеремі Хант

Джеремі Хант став міністром закордонних справ Великобританії. Про його призначення на пост глави зовнішньополітичного відомства стало відомо ввечері понеділка, 9 липня. На цій посаді Хант змінив Бориса Джонсона, котрий пішов у відставку на тлі запеклих суперечок з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо формату виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу - так званого Brexit.

Раніше Хант обіймав посаду міністра охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії. На відміну від Джонсона, який виступав за цілковитий вихід з Євросоюзу, в тому числі в торговельному та митному аспектах, Хант мав репутацію противника виходу країни зі складу ЄС.

Колишній та новий очільники британського МЗС: Борис Джонсон і Джеремі Хант

Нагадаємо, відставці Джонсона передувало оголошення про відмову від посади ще одного міністра - Девіда Девіса. Девіс займав пост міністра з питань Brexit. Його наступником став Домінік Рааб, котрий до того працював у міністерстві громад і місцевого самоврядування.

Відставки в уряді сталися за кілька днів після представлення Терезою Мей нової стратегії щодо Brexit. Один з пунктів цієї стратегії передбачає створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів після Brexit.