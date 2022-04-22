Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У 2019 році чоловік напав на дві мечеті і розстріляв 51 людину та поранив ще 50.