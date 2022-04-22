Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мечеть

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мечеть".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих 22.04.2022

Поблизу Храмової гори в Єрусалимі сталися сутички між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією. Остання застосувала сльозогінний газ та гумові кулі.

ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі 16.10.2021

Терористи-смертники вчинили теракт у мечеті афганського міста Кандагар, унаслідок якого понад сорок людей загинули, десятки отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів

Афганістан: вибухи в мечеті в Кандагарі забрали десятки життів 15.10.2021

Десятки людей загинули внаслідок вибухів у мечеті міста Кандагар. Відповідальності за напад на себе ще ніхто не взяв.

У мечетях Кельна скликатимуть до молитви через гучномовці (14.10.2021) 14.10.2021

Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
Десятки загиблих від вибуху в Кундузі: Талібан заявляє про напад смертника

Десятки загиблих від вибуху в Кундузі: "Талібан" заявляє про напад смертника 08.10.2021

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 людей. Відповідальні за напад поки не відомі.
Таліби атакували осередок Ісламської держави після вибуху в Кабулі

Таліби атакували осередок "Ісламської держави" після вибуху в Кабулі 04.10.2021

Після вибуху бомби біля мечеті в Кабулі таліби провели операцію, під час якої загинули троє терористів "Ісламської держави".
Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції

Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції 19.07.2021

Поліцейські на Храмовій горі в Єрусалимі розігнали палестинців, які закидали їх камінням в національний день жалоби євреїв.

У Єрусалимі не вщухають сутички палестинців та поліції: десятки поранених

У Єрусалимі не вщухають сутички палестинців та поліції: десятки поранених 09.05.2021

Другий вечір поспіль у Єрусалимі тривали сутички, головно біля Дамаських воріт та в одному з районів Східного Єрусалима. Поліцейські застосувували гумові кулі та водомети у відповідь на каміння з боку палестинців.
Понад дві сотні поранених у сутичках палестинців та поліції в Єрусалимі

Понад дві сотні поранених у сутичках палестинців та поліції в Єрусалимі 08.05.2021

Ізраїльські поліцейські застосували гумові кулі та перцевий газ у відповідь на спроби палестинців закидати їх камінням біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі.
Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю

Ще одна колишня православна церква у Стамбулі стане мечеттю 28.08.2020

Президент Туреччини Ердоган не обмежився перетворенням собору Святої Софії на мечеть. На черзі - колишня церква Христа Спасителя в Полях з унікальними фресками візантійського періоду.
Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення 27.08.2020

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У 2019 році чоловік напав на дві мечеті і розстріляв 51 людину та поранив ще 50.

У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть

У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть 24.07.2020

У Стамбулі зібралися тисячі мусульман, щоб стати свідками першої за 86 років п'ятничної молитви у соборі Святої Софії. Раніше цю пам'ятку було позбавлено статусу музею та перетворено собор на мечеть.
Собор Святої Софії у Стамбулі: музей закривається, мечеть відкривається

Собор Святої Софії у Стамбулі: музей закривається, мечеть відкривається 24.07.2020

Президент Туреччини Ердоган перетворив собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. 24 липня там відбувається перший намаз, під час якого християнські фрески будуть приховані від очей тих, хто молиться.
Папа Римський сповнений болю через рішення Ердогана щодо Софійського собору

Папа Римський "сповнений болю" через рішення Ердогана щодо Софійського собору 12.07.2020

Папа Римський заявив, що "сповнений болю" через перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. У світі продовжує лунати критика цього рішення Реджепа Таїпа Ердогана.
У ЄС шкодують про перетворення Софійського собору на мечеть

У ЄС шкодують про перетворення Софійського собору на мечеть 11.07.2020

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель шкодує про перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть.
Софійський собор у Стамбулі стане мечеттю 24 липня - Ердоган

Софійський собор у Стамбулі стане мечеттю 24 липня - Ердоган 10.07.2020

Ердоган закликав усіх "поважати" рішення Туреччини і попередив, що будь-яка критика буде сприйматися як втручання у внутрішні справи країни та порушення її суверенітету.
Інші статті