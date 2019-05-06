 Мер Стамбула назвав ″зрадою″ скасування результатів виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Мер Стамбула назвав "зрадою" скасування результатів виборів

Мер Стамбула Екрем Імамоглу назвав "зрадою" скасування результатів виборів міського голови мегаполіса. В ЄС закликали виборчу раду Туреччини обґрунтувати своє рішення.

Екрем Імамоглу

Екрем Імамоглу виступає перед прихильниками

Мер Стамбула Екрем Імамоглу ввечері у понеділок, 6 травня, назвав "зрадою" рішення Вищої виборчої ради Туреччини щодо скасування результатів виборів  міського голови, на яких він переміг, та призначення нового голосування на 23 червня. "Вони намагаються забрати в нас перемогу на виборах, - заявив він, виступаючи перед тисячами своїх прихильників, цитує агентство AFP. - Можливо, ви розлючені, але ныколи не втрачайте надію".

Нагадаємо, що напередодні Вища виборча рада Туреччини скасувала результати вибори міського голови Стамбула. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган 16 квітня виступив за анулювання результатів виборів стамбульського мера та призначення повторного голосування. Водночас Ердоган наполягав на тому, що його слова не є погрозою членам ради і лише відображають його бажання побачити "чесне рішення". Згодом політична сила Ердогана, Партія справедливості та розвитку (ПСР), від якої висувався конкурент Імамоглу Біналі Їлдирим, подала до Вищої виборчої ради "надзвичайний протест" щодо результатів виборів у Стамбулі. Виборча рада однак попередньо визнали Імамоглу, кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП), переможцем.  

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Тим часом Євросоюз 6 травня закликав виборчу раду пояснити своє рішення. "Обґрунтування цього далекосяжного рішення, ухваленого в надзвичайно політизованому контексті, повинно бути негайно відкрите для публічного розслідування", - заявили верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та єврокомісар з питань розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn). На їхню думку, вільні, чесні та прозорі вибори є важливими для кожної демократії та для відносин між ЄС та Туреччиною, тому важливо, щоб стамбульська виборча комісія могла незалежно виконувати свою роботу в умовах відкритості та прозорості.

Вибори під час кризи

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів жителів обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

На них правляча партія зазнала празки не лише у Стамбулі, але й в столиці Туреччини Анкарі, де кандидат від НРП Мансур Яваш отримав понад 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями глави держави. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання".

Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків щодо долара США. За той самий період інфляція зросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків у річному обчисленні. Рівень безробіття в Туреччині сягає 11 відсотків, що є найгіршим показником за минуле десятиліття.

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