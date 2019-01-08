Мер Гданська помер після нападу

Мер Гданська Павел Адамович, якого вдарили ножем на благодійному концерті, помер. Про це в понеділок, 14 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, передає агенція AP. За його словами, йому про це повідомили лікарі, які боролися за життя Адамовича. "Ми не змогли перемогти", - сказав Шумовський.

Міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту 13 січня. На відеозаписах інциденту видно, як невідомий чоловік увірвався на сцену під час фіналу концерту і вдарив політика ножем. Потім нападник узяв мікрофон і заявив, що "невинно сидів у в'язниці" і поклав відповідальність за це на партію "Громадянська платформа", членом якої є Адамович. Мер отримав дуже серйозні поранення: травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Його реанімували прямо на сцені, а згодом провели операцію, яка тривала понад п'яти годин.

За деякими повідомленнями, злочинець зміг так близько підійти до сцени, скориставшись підробленим журналістським посвідченням. За даними слідства, цей 27-річний житель Гданська раніше відбував покарання за пограбування банку. Поліція затримала його відразу після нападу. 14 січня злочинець даватиме свідчення співробітниками прокуратури.