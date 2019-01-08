 Мер Гданська помер після нападу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Мер Гданська помер після нападу

Лікарям не вдалося врятувати життя міського голови Гданська Павла Адамовича, на якого напередодні було скоєно напад на благодійному концерті. Він помер після п'ятигодинної операції.

Павел Адамович помер після нападу на концерті

Павел Адамович помер після нападу на концерті

Мер Гданська Павел Адамович, якого вдарили ножем на благодійному концерті, помер. Про це в понеділок, 14 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, передає агенція AP. За його словами, йому про це повідомили лікарі, які боролися за життя Адамовича. "Ми не змогли перемогти", - сказав Шумовський.

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Міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту 13 січня. На відеозаписах інциденту видно, як невідомий чоловік увірвався на сцену під час фіналу концерту і вдарив політика ножем. Потім нападник узяв мікрофон і заявив, що "невинно сидів у в'язниці" і поклав відповідальність за це на партію "Громадянська платформа", членом якої є Адамович. Мер отримав дуже серйозні поранення: травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Його реанімували прямо на сцені, а згодом провели операцію, яка тривала понад п'яти годин.

За деякими повідомленнями, злочинець зміг так близько підійти до сцени, скориставшись підробленим журналістським посвідченням. За даними слідства, цей 27-річний житель Гданська раніше відбував покарання за пограбування банку. Поліція затримала його відразу після нападу. 14 січня злочинець даватиме свідчення співробітниками прокуратури.

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Міський голова Гданська Павел Адамович переніс тривалу операцію, однак перебуває у критичному стані. Напередодні злочинець вдарив Адамовича ножем під час благодійного концерту.

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