 Мером Праги став ″пірат″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Мером Праги став "пірат"

37-річний фахівець з застосування IT-технологій в галузі охороні здоров'я став мером столиці Чехії. Очолювана ним Піратська партія посіла другу сходинку на місцевих виборах.

Старовинний годинник, одна з найвідоміших пам'яток Праги

Старовинний годинник, одна з найвідоміших пам'яток Праги

Мером столиці Чехії Праги вперше став представник Піратської партії. 37-річний Зденек Гржиб у понеділок, 12 листопада, підписав коаліційну угоду між очолюваною ним Піратською партією, рухом "Прага собі" євродепутата Яна Чижинського та рухом "Об'єднані сили Праги". За цією угодою, Гржиб обійняв посаду мера Праги.

"Нині ми справді стоїмо на порозі змін", - цитує агенція новин dpa лікаря за освітою Гржиба (на фото з Twitter-повідомлення Піратської партії - у центрі).

Чеська Піратська партія торік здобула 10,8 відсотка голосів на парламентських виборах та 22 місця у його нижній палаті. На місцевих виборах у Празі "пірати" здобули 17,1 відсотка голосів та відповідно друге місце. Попри перемогу на парламентських виборах, популістична партія ANO прем'єра Андрея Бабішане змогла отримати крісло мера столиці.

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Аудіо й відео до теми

Після Brexit - Czexit? (20.04.2018)  

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