 Меркель і Путін обговорили телефоном саміт ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Меркель і Путін обговорили телефоном саміт "нормандської четвірки"

Анґела Меркель і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Анґела Меркель і Володимир Путін (архівне фото)

Анґела Меркель і Володимир Путін (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку до проведення саміту у "нормандському форматі" щодо Східної України. Про це у понеділок, 11 листопада, повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на офіційному сайті німецької канцлерки, саме саміт "нормандської четвірки" був ключовою темою розмови. Однак сторони також обговорили питання газового транзиту через Україну, а також ситуацію у Лівії та Сирії.

DW.COM

Водночас пресслужба Кремля зазначила у своєму повідомленні, що Путін і Меркель підтвердили налаштованість на подальшу координацію зусиль у "нормандській четвірці", зокрема, щодо підготовки можливого саміту в цьому форматі.

"Проведено ґрунтовне обговорення питань врегулювання ситуації в Україні, зокрема, з урахуванням підписаної в Контактній групі представниками Києва, Донецька і Луганська "формули Штайнмаєра", а також розведення збройних сил і засобів на "пілотних" ділянках поблизу населених пунктів Станиця Луганська і Золоте і початку цього процесу у села Петрівське", - йдеться в повідомленні.

При цьому в пресслужбі Кремля стверджують, що під час розмови була "підкреслена необхідність закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України".

Нагадаємо, що 11 листопада, пресцентр Операції об'єднаних сил повідомив про завершення практичної фази розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на Донбасі. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Прогрес у розведенні на цих ділянках у Києві та Москві називають передумовою для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та уряду. Так, 31 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Москві цілковито розділяють позицію президента України Володимира Зеленського про те, що розведення сил у трьох "пілотних" населених пунктах на Донбасі дозволить провести "нормандський саміт". "Це наша позиція, і ми повністю поділяємо такі слова", - підтвердив Лавров.

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