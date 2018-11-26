 Меркель і Путін обговорили Керченську кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Меркель і Путін обговорили Керченську кризу

Лідери ФРН і РФ погодилися обговорити Керченську кризу у форматі "нормандської четвірки". Меркель закликала до свободи пересування суден в Азовському морі.

Володимир Путін та Анґела Меркель у Буенос-Айресі

Володимир Путін та Анґела Меркель у Буенос-Айресі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін порушать питання останніх подій українсько-російського конфлікту на морі у нормандському форматі. Про це політики домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня, повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волтер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви. (01.12.2018)

Українські прикордонники після посилення контролю на кордоні не пустили в країну 99 громадян РФ. Водночас російська сторона не пропустила на свою територію 40 українців, повідомляє Державна прикордонна служба України. (01.12.2018)

"Канцлерка ще раз висловила занепокоєння загостренням у Керченській протоці та чітко виступила за свободу руху кораблів в Азовському морі", - цитує його Reuters. За домовленістю Меркель і Путіна, ситуацію в Азові обговорять на рівні зовнішньополітичних радників у форматі "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, України та Росії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан, а також заборонили в'їзд чоловікам з РФ.

Аудіо й відео до теми

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