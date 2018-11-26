Меркель і Путін обговорили Керченську кризу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін порушать питання останніх подій українсько-російського конфлікту на морі у нормандському форматі. Про це політики домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня, повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Канцлерка ще раз висловила занепокоєння загостренням у Керченській протоці та чітко виступила за свободу руху кораблів в Азовському морі", - цитує його Reuters. За домовленістю Меркель і Путіна, ситуацію в Азові обговорять на рівні зовнішньополітичних радників у форматі "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, України та Росії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан, а також заборонили в'їзд чоловікам з РФ.