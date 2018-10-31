Меркель і Порошенко проводять зустріч у Києві

У четвер, 1 листопада, у Києві розпочалася зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель і президента України Петра Порошенка. Анґела Меркель перебуває з візитом в Україні на запрошення Петра Порошенка, інформує офіційний сайт президента України. Зустріч лідерів двох держав відбувається у форматі "віч-на-віч" у Маріїнському палаці.

По завершенню зустрічі президента України та канцлерки Німеччини відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням двох лідерів.

Як повідомлялося раніше, лідери двох країн мають обговорити питання двосторонніх відносин, а також конфлікт на сході України і хід реалізації мінських домовленостей. Крім того, в програмі візиту Анґели Меркель - бесіди з лідерами парламентських фракцій і дискусія з українськими студентами.