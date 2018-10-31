 Меркель і Порошенко проводять зустріч у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Меркель і Порошенко проводять зустріч у Києві

Канцлерка ФРН Меркель прибула до Києва на запрошення президента України Порошенка. Політики обговорять двосторонні відносини та ситуацію на Сході України.

Анґела Меркель та Петро Порошенко у Києві, 1 листопада 2018 року

Анґела Меркель та Петро Порошенко у Києві, 1 листопада 2018 року

У четвер, 1 листопада, у Києві розпочалася зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель і президента України Петра Порошенка. Анґела Меркель перебуває з візитом в Україні на запрошення Петра Порошенка, інформує офіційний сайт президента України. Зустріч лідерів двох держав відбувається у форматі "віч-на-віч" у Маріїнському палаці.

По завершенню зустрічі президента України та канцлерки Німеччини відбудуться українсько-німецькі переговори під головуванням двох лідерів.

Як повідомлялося раніше, лідери двох країн мають обговорити питання двосторонніх відносин, а також конфлікт на сході України і хід реалізації мінських домовленостей. Крім того, в програмі візиту Анґели Меркель - бесіди з лідерами парламентських фракцій і дискусія з українськими студентами.

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Порошенко і Меркель: дружба президента і канцлерки (31.10.2018)

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у листопаді відвідає Київ

1 листопада канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться у Києві з українськими президентом Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні відносини та реалізацію мінських угод. (26.10.2018)  

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Порошенко і Меркель: дружба президента і канцлерки (31.10.2018)  

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1 листопада канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться у Києві з українськими президентом Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні відносини та реалізацію мінських угод.

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