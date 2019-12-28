 Меркель і Макрон привітали обмін утримуваними на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2019

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Новини

Меркель і Макрон привітали обмін утримуваними на Донбасі

Обмін утримуваними особами між Україною та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" є "довгоочікуваним гуманітарним жестом", заявили канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Обмін утримуваними на Донбасі, 29 грудня 2019 року

Обмін утримуваними на Донбасі, 29 грудня 2019 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін утримуваними особами між Україною та сепаратистами Донбасу, який відбувся у неділю, 29 грудня.

Цей обмін, який стався напередодні Нового року та православного Різдва, є "довгоочікуваним гуманітарним жестом, який має сприяти відновленню довіри між обома сторонами", йдеться у спільній заяві Меркель та Макрона, яка була оприлюднена в німецькому уряді і в офісі французького президента.

DW.COM

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили про завершення обміну утримуваними особами з сепаратистами Донбасу. (29.12.2019)

Очікується, що п'ятьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах 48 людей на Майдані, обміняють на українців, утримуваних бойовиками на Донбасі. (28.12.2019)

Суд в Одесі звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терактів, а у Харкові суд звільнив трьох засуджених за тероризм та обвинуваченого у вбивствах. Ці рішення ухвалили в рамках обміну полоненими зі сепаратистами. (28.12.2019)

За цим кроком має послідувати встановлення всеохопливого та тривалого режиму припинення вогню на Донбасі, переконані Меркель і Макрон, інформує агенція Reuters.

Обмін утримуваними особами також став предметом обговорення у неділю під час телефонної розмови між Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови вони дали "позитивну оцінку" обміну, повідомляється на сайті президента РФ.

Нагадаємо, раніше у неділю на Донбасі завершився обмін утримуваними особами між Україною і сепаратистами невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР". На контрольовану українським урядом територію повернулися 76 осіб - 12 українських військових та 64 цивільних. Натомість Україна передала сепаратистам 124 особи.

Попередня домовленість щодо обміну була досягнута під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня за участі канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

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