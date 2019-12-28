Меркель і Макрон привітали обмін утримуваними на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін утримуваними особами між Україною та сепаратистами Донбасу, який відбувся у неділю, 29 грудня.

Цей обмін, який стався напередодні Нового року та православного Різдва, є "довгоочікуваним гуманітарним жестом, який має сприяти відновленню довіри між обома сторонами", йдеться у спільній заяві Меркель та Макрона, яка була оприлюднена в німецькому уряді і в офісі французького президента.

За цим кроком має послідувати встановлення всеохопливого та тривалого режиму припинення вогню на Донбасі, переконані Меркель і Макрон, інформує агенція Reuters.

Обмін утримуваними особами також став предметом обговорення у неділю під час телефонної розмови між Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови вони дали "позитивну оцінку" обміну, повідомляється на сайті президента РФ.

Нагадаємо, раніше у неділю на Донбасі завершився обмін утримуваними особами між Україною і сепаратистами невизнаних утворень "ДНР" і "ЛНР". На контрольовану українським урядом територію повернулися 76 осіб - 12 українських військових та 64 цивільних. Натомість Україна передала сепаратистам 124 особи.

Попередня домовленість щодо обміну була досягнута під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня за участі канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.