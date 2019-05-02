 Меркель і Макрон поговорили з Путіним про Україну на тлі зміни влади в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Меркель і Макрон поговорили з Путіним про Україну на тлі зміни влади в Києві

Німецька канцлерка та французький президент провели телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним та обговорили втілення мінських домовленостей на тлі зміни влади в Україні.

Еммануель Макрон, Володмир Путін та Анґела Меркель (архівне фото)

Еммануель Макрон, Володмир Путін та Анґела Меркель (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 21 травня, провели спільну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seiber).

Політики обговорили, як можна сприяти втіленню мінських домовленостей після обрання нового президента України. Меркель та Макрон знову розкритикували нещодавні укази Путіна про спрощення надання російського громадянства українцям, зазначив Зайберт, йдеться у повідомленні на сайті німецької канцлерки.

Окрім того, Меркель та Макрон підкреслили, що Росія зберігає місце в Раді Європи, але наголосили на необхідності знайти швидке вирішення "ще відкритих питань", щоб вона могла залишатися повноцінним членом.

Нагадаємо, Росія кілька років тому перестала сплачувати членські внески, що могло призвести до її формального - за борги - виключення з Ради Європи, на чому наполягали деякі члени цієї організації, зокрема, Грузія і Україна. Минулого тижня Комітет міністрів Ради Європи досяг компромісу, що відкриває шлях для повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Інші теми, які обговорили лідери трьох держав, - ситуація в Сирії та навколо Ірану.

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Путін нагадав про статус Донбасу та мовний закон

Тим часом у Кремлі заявили, що під час телефонної розмови обговорювалася ситуація довкола "внутрішньоукраїнської кризи" та з урахуванням зміни української влади. Як зазначається у повідомленні на сайті російського президента, сторони погодилися стосовно "безальтернативності" мінських домовленостей як основи мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, Путін нагадав про "пріоритетність" набуття в Україні чинності законом про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, проведення амністії, розмежування сил та налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом. У повідомленні на сайті Кремля також вказується, що Путін "звернув увагу" співрозмовників на ухвалений Верховною Радою "дискримінаційний" закон про українську мову як державну та висловив нерозуміння щодо відмови окремих держав розглянути відповідне питання на засіданні Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання Верховної Ради. Цього ж дня німецька канцлерка заявила, що ФРН "також і в майбутньому активно підтримуватиме Україну на своєму шляху до реформ та її праві на суверенітет і територіальну цілісність".

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