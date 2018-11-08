Меркель і Макрон засудили "вибори" на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та французький президент Еммануель Макрон засудили "вибори" на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях Донбасу як протиправні та нелегітимні. Про це Меркель і Макрон заявили у неділю, 11 листопада, у спільному комюніке після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі, передає агенція новин dpa.

За словами Меркель та Макрона, "так звані вибори" підривають територіальну цілісність та суверенітет України. Політики також нагадали про відповідальність усіх сторін щодо дотримання режиму припинення вогню та дотримання інших положень мінських угод, зокрема, щодо відведення важкого озброєння. Вони також виступили за обмін полоненими та визволення політичних в'язнів до кінця цього року.

Між тим у так званому голосуванні у самопроголошених "республіках" перемогли поточні виконувачі обов'язків "глав республік" - Денис Пушилін в Донецьку та Леонід Пасічник у Луганську.

"Ці вибори ніким не будуть визнані, це грубе порушення Мінських домовленостей", - заявив раніше президент України.

"Вибори" 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.