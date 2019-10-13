Меркель і Макрон вимагають негайного припинення турецького наступу в Сирії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон закликали турецький уряд припинити наступ на курдів на північному сході Сирії. Про це Меркель та Макрон заявили ввечері неділі, 13 жовтня, у Парижі, передає інформагенція Reuters.

Канцлерка ФРН зазначила, що вона в телефонній розмовівже закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана негайно припинити наступ турецьких сил у північно-східній частині Сирії.

Як повідомлялося, під час телефонних перемовин з Ердоганом Меркель висловилася за "негайне припинення" наступальної операції турецьких збройних сил у цьому регіоні.

Попри обґрунтовані інтереси Туреччини в сфері безпеки, цю наступальну операцію слід припинити, адже вона загрожує призвести до вкрай тяжких гуманітарних наслідків, пояснила канцлерка. Крім того, за її словами, існує значна небезпека, що внаслідок цього наступу істотно посилиться терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Макрон також закликав до припинення турецького наступу. "Ми маємо спільне бажання, щоб цю операцію припинили", - сказав французький президент, цитує агентство Reuters. Він також застеріг від наслідків для населення та від небезпеки посилення ІД в регіоні. За його словами, Німеччина та Франція прагнуть "спільної європейської відповіді" у цій ситуації.

Раніше курди повідомляли про втечу після турецького обстрілу з табору близько 800 членів родин бойовиків ІД, а також прибічників терористичної організації. Натомість президент Туреччини Ердоган заперечив ці повідомлення, назвавши їх дезінформацією, мета якої спровокувати країни Заходу, передає турецьке інформагентство Anadolu.

Дамаск відрядив сирійську армію на північ Сирії

Тим часом сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про відправлення підрозділів сирійської армії на північ країни. Згідно з повідомленням SANA, ці сили мають протистояти наступу турків. В який саме район відбувається передислокація цих сил, не повідомляється, передає dpa.

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск, а також ЄС та Ліга арабських держав.

Ця наступальна операція вже змусила понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання.