Меркель і Курц розійшлися у поглядах щодо місії ЄС в Середземному морі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та її австрійський колега Себастіан Курц (Sebastian Kurz) розійшлися у поглядах стосовно відновлення рятувальної місії ЄС у Середземному морі.

"Німеччина могла б собі уявити підтримку також перезавантаженої місії "Софія". Тема ембарго на постачання зброї до Лівії також є важливою з інших причин", - заявила Меркель у понеділок, 3 лютого, після зустрічі з Курцом у Берліні, повідомляє інформагенція dpa.

На даний момент у Середземному морі перебуває велика кількість приватних рятувальних суден. На думку Меркель, державна місія була б кращим варіантом, оскільки в її полі зору перебувала б і контрабанда зброї. Також канцлерка вважає, що попри недоліки слід "співпрацювати з лівійською береговою охороною". За словами Меркель, така співпраця вже призвела до значного скорочення потоку біженців на цьому маршруті.

Себастіан Курц проти перезавантаження морської місії

Натомість канцлер Австрії Себастіан Курц виступив категорично проти відновлення морської місії ЄС. За його словами, акції з порятунку мігрантів суднами, які брали участь у місії "Софія", передусім призводили до того, що "контрабандисти більше заробляли". Курц стверджує, що в підсумку зросла кількість мігрантів, які намагалися переплисти Середземне море на човнах, а також кількість загиблих на цьому маршруті.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 2014 року по 28 жовтня 2019 року в Середземному морі загинули загалом близько 19 тисяч людей.

Нагадаємо, морську місію "Софія", метою якої була боротьба з нелегальними перевізниками людей на Середземному морі, ЄС призупинив навесні 2019 року через відсутність згоди щодо розподілу врятованих мігрантів. Мандат місії спливає у березні 2020 року.

У січні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз може відновити роботу місії "Софія", щоб суворіше контролювати дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.