 Меркель: ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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Меркель: ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі

Учасники саміту глав держав та урядів ЄС не збираються визнавати результат нещодавніх президентських виборів у Білорусі. Голосування не було ані вільним, ані чесним, наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Глави держав та урядів країн членів ЄС не визнають результат нещодавніх президентських виборів у Білорусі. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 19 серпня, після проведення надзвичайного саміту ЄС. Саміт тривав кілька годин і проводився в форматі відеоконференції.

"Голосування не було ані вільним, ані чесним, тож результати цих виборів визнавати не можна", - сказала Меркель, цитує інформагенція Reuters. За словами Меркель, в ЄС немає "жодного сумніву" щодо того, що під час волевиявлення громадян у Білорусі були "масивні порушення". 

Меркель також наголосила, що ЄС засуджує насильство проти демонстрантів. Усіх затриманих мають відпустити, наголосила вона. 

Водночас канцлерка ФРН застерегла від небезпеки зовнішнього втручання у вирішення кризи в Білорусі. На думку Меркель, певну роль у внутрішньобілоруському діалозі могла б відіграти Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Щодо Євросоюзу, то він виступає за налагодження національного діалогу. Натомість втручання Росії ускладнило б ситуацію, застерегла Меркель.

Так само голова Європарламенту Давид Сассолі теж застеріг від іноземного втручання у внутрішні справи Білорусі. Є "всі підстави остерігатися ескалації репресій і військової інтервенції", - заявив він на відкритті саміту. "Втручання ззовні в кризу (...) було б неприйнятним", - додав Сассолі. Врегулювання конфлікту навколо результатів президентських виборів може бути знайдено тільки в рамках "нормального демократичного процесу", наголосив політик, слова якого наводить інформагенція dpa.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також наголосив, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів. 

Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликалаєвропейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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У Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства раніше виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

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  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

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  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

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  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

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  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:50

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