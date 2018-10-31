 Меркель: ФРН за продовження санкцій ЄС щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Меркель: ФРН за продовження санкцій ЄС щодо РФ

Після зустрічі з президентом України Петром Порошенком канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що так звані "вибори" на Донбасі не відповідають мінським домовленостям. Вона також висловилася за продовження санкцій щодо РФ.

Меркель і Порошенко обговорили так звані вибори на Донбасі

Меркель і Порошенко обговорили так звані "вибори" на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що проведення "виборів" в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" у листопаді не відповідає "мінським домовленостям". Про це вона сказала на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції під час візиту до Києва у четвер, 1 листопада.

"Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - наголосила німецька канцлерка, цитує агенція "Українські новини". Вона також вказала на необхідність та безальтернативність мінських домовленостей для припинення конфлікту на Донбасі.

Говорячи про санкції щодо Росії, Анґела Меркель заявила, що "Німеччина виступатиме за продовження санкцій". Водночас німецька канцлерка зазначила, що санкції можуть бути пом'якшені, якщо буде прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі. При цьому Меркель наголосила, що на Сході України "немає стабільного перемир'я, гинуть солдати". "Нам варто активізувати зусилля", -  заявила канцлерка.

Петро Порошенко також засудив "фейкові вибори" на Донбасі. "Вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - заявив український президент. Він також наголосив, що "єдиним шляхом до врегулювання ситуації є проведення на Донбасі чесних, прозорих, демократичних виборів відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ". "Але здійснити це можна лише після виведення усіх незаконних збройних формувань", - наголосив Порошенко, повідомляється на сторінці українського президента в Twitter.

Він також додав, що обговорив з Анґелою Меркель ситуацію в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці. "Ми докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб російська сторона чітко дотримувалася міжнародного права", - наголосив Порошенко.

Президент України також прокоментував запровадження Росією санкцій щодо українських громадян та компаній. Він назвав їх "свідченням неконструктивної позиції РФ", а також свідченням того, що РФ не має наміру імплементувати Мінські угоди та "знизити напруження" і "забирати свої війська".

Порошенко також повідомив, що 28 листопада в Берліні відбудеться десяте засідання українсько-німецької групи високого рівня.

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