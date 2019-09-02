Меркель у Пекіні наголосила на правах та свободах жителів Гонконгу

Під час візиту до Китаю канцлерка ФРН Анґела Меркель привітала рішення уряду Гонконгу відкликати закон про екстрадицію та наголосила на важливості дотримання прав жителів цього адміністративного району.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Пекіна закликала захистити права та свободи жителів Гонконгу, а також до мирного розв'язання ситуації, що склалася внаслідок масових протестів в цьому адміністративному районі. "Права та свободи громадян Гонконгу, звісно, мають бути забезпечені", - заявила вона у п'ятницю, 6 вересня, під час спільної пресконференції із прем'єром Державної ради КНР Лі Кецяном, цитує агенція новин dpa. Меркель нагадала, що угода між Великобританією та Китаєм щодо передачі колишньої британської колонії залишається чинною, а тому її потрібно дотримуватися.
Канцлерка додала, що необхідно зробити все, аби уникнути насильства, а ситуація, яка склалася внаслідок протестів у Гонконгу, має бути вирішена шляхом діалогу. Вона також привітала рішення уряду Гонконгу остаточно відкликати суперечливий законопроєкт про екстрадицію, який саме і викликав масові протести. За її словами, наявні ознаки того, що голова адміністрації району Керрі Лам прагне діалогу з протестувальниками. "Сподіваюся, демонстранти візьмуть участь у діалозі", - зазначила Меркель.
Лі Кецян своєю чергою підкреслив, що Пекін підтримуватиме уряд Гонконгу лише "в рамках законів", аби покласти край хаосу в районі.
Німеччина та Китай посилюватимуть співпрацю
У центрі увази візиту Меркель до КНР - економічні питання. Канцлерка ФРН та прем'єр Державної ради Китаю підписали загалом 11 угод про співпрацю в таких сферах як авіація, автомобілебудування, зелена енергетика, фінанси та освіта. Меркель висловила сподівання на швидке розв'язання торговельного конфлікту між Китаєм та США.
Окрім того, канцлерка Німеччини закликала китайські фірми інвестувати в Німеччину, передає агенція Reuters. Вона зазначила, що німецький ринок залишається відкритим та прозорим, вказавши водночас на певне скорочення інвестицій останніми місяцями.