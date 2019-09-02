Меркель у Пекіні наголосила на правах та свободах жителів Гонконгу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Пекіна закликала захистити права та свободи жителів Гонконгу, а також до мирного розв'язання ситуації, що склалася внаслідок масових протестів в цьому адміністративному районі. "Права та свободи громадян Гонконгу, звісно, мають бути забезпечені", - заявила вона у п'ятницю, 6 вересня, під час спільної пресконференції із прем'єром Державної ради КНР Лі Кецяном, цитує агенція новин dpa. Меркель нагадала, що угода між Великобританією та Китаєм щодо передачі колишньої британської колонії залишається чинною, а тому її потрібно дотримуватися.

Канцлерка додала, що необхідно зробити все, аби уникнути насильства, а ситуація, яка склалася внаслідок протестів у Гонконгу, має бути вирішена шляхом діалогу. Вона також привітала рішення уряду Гонконгу остаточно відкликати суперечливий законопроєкт про екстрадицію, який саме і викликав масові протести. За її словами, наявні ознаки того, що голова адміністрації району Керрі Лам прагне діалогу з протестувальниками. "Сподіваюся, демонстранти візьмуть участь у діалозі", - зазначила Меркель.



Лі Кецян своєю чергою підкреслив, що Пекін підтримуватиме уряд Гонконгу лише "в рамках законів", аби покласти край хаосу в районі.

Німеччина та Китай посилюватимуть співпрацю

У центрі увази візиту Меркель до КНР - економічні питання. Канцлерка ФРН та прем'єр Державної ради Китаю підписали загалом 11 угод про співпрацю в таких сферах як авіація, автомобілебудування, зелена енергетика, фінанси та освіта. Меркель висловила сподівання на швидке розв'язання торговельного конфлікту між Китаєм та США.

Окрім того, канцлерка Німеччини закликала китайські фірми інвестувати в Німеччину, передає агенція Reuters. Вона зазначила, що німецький ринок залишається відкритим та прозорим, вказавши водночас на певне скорочення інвестицій останніми місяцями.