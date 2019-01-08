Меркель та Макрон підпишуть новий договір про дружбу між ФРН та Францією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон укладуть новий договір про дружбу між двома країнами. 22 січня лідери обох найпотужніших європейських країн в німецькому місті Ахен поставлять свої підписи під новим міждержавним документом. Про це повідомили в вівторок, 8 січня, як в Єлисейському палаці, так і в прес-службі німецького уряду.

Церемонію підписання документа, що вже отримав назву Ахенського договору, заплановано провести в Коронаційній залі в будівлі міської ратуші міста Ахен. Довгий час саме місце проведення церемонії підписання залишалося невизначеним, нагадує агенція новин dpa.

За даними речника німецького уряду, новий міждержавний договір покликаний поглибити співпрацю між двома країнами в таких галузях як економіка, політика, культура та сфера технологій.

В основу нового договору ляже підписана 1963 року Єлисейська угода. Підписантами тієї угоди були тодішні канцлер Німеччини Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) та президент Франції Шарль де Голль. Укладена 18 років після завершення Другої світової війни угода поглибила співпрацю між цими колись ворожими сусідніми країнами.

Макрон вперше згадав можливість підписання нового договору про дружбу з Німеччиною ще в вересні 2018 року. Згодом улітку 2018 року керівництво Франції та Німеччини пообіцяло розробити новий договір до кінця 2018 року.