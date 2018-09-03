Меркель та Макрон обговорять ситуацію в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 7 вересня, прийматиме у південнофранцузькому Марселі канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel). Сторони планують обговорити питання міграції, реформу Єврозони та вихід Великобританії з Євросоюзу, які стануть головними темами під час неформального саміту ЄС 20 вересня.

Макрон і Меркель прагнуть співпрацювати для того, щоб "разом забезпечити шлях Європі уперед", зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Окрім того, за його словами, лідери двох країн звірять позиції зовнішньої політики щодо Сирії, України та західних Балкан.

Також очікується, що вони обговорять кандидатуру заступника голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфреда Вебера (Manfred Weber) на посаду голови Європейської Комісії. Як повідомлялось, під час зустрічі у червні лідери Німеччини і Франції досягли єдності щодо пропозицій реформ у Євросоюзі. Окрім того, вони висловилися за створення з 2021 року бюджету Єврозони.

Дивитись відео 01:36 Now live 01:36 хв Поділитись Меркель і Макрон спільно реформуватимуть ЄС (28.09.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2kvKG Меркель і Макрон спільно реформуватимуть ЄС (28.09.2017)