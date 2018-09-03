Меркель та Макрон обговорять ситуацію в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 7 вересня, прийматиме у південнофранцузькому Марселі канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel). Сторони планують обговорити питання міграції, реформу Єврозони та вихід Великобританії з Євросоюзу, які стануть головними темами під час неформального саміту ЄС 20 вересня.
Макрон і Меркель прагнуть співпрацювати для того, щоб "разом забезпечити шлях Європі уперед", зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Окрім того, за його словами, лідери двох країн звірять позиції зовнішньої політики щодо Сирії, України та західних Балкан.
Також очікується, що вони обговорять кандидатуру заступника голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфреда Вебера (Manfred Weber) на посаду голови Європейської Комісії. Як повідомлялось, під час зустрічі у червні лідери Німеччини і Франції досягли єдності щодо пропозицій реформ у Євросоюзі. Окрім того, вони висловилися за створення з 2021 року бюджету Єврозони.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Одразу в Берлін
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель не приховувала радості, приймаючи в Берліні саме Еммануеля Макрона як президента Франції. Подібним чином раніше, ще під час передвиборчої кампанії, Макрон не приховував, що є поборником тісної дружби між Берліном і Парижем. Не дивно, що їхня зустріч не примусила на себе довго чекати: вони зустрілись уже наступного дня після інавгурації Макрона.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Символічний візит
Макрона в Берліні зустріли з військовими почестями. Столиця Німеччини є традиційним місцем призначення першого закордонного візиту глав французької держави. Поїздка в Берлін символізує важливе значення співпраці між двома державами.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Великі очікування
Кілька сотень прихильників проєвропейської ініціативи Pulse of Europe зібралися навпроти Відомства федеральної канцлерки Німеччини, аби привітати Еммануеля Макрона. "Європо, тепер починається!", - скандували активісти, висловлюючи надію на те, що Меркель та Макрону вдасться надати нового імпульсу Євросоюзу.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Vive la France!
У момент, коли Меркель зустрічає Макрона, люди, котрі зібралися перед парканом відомства канцлерки, починають аплодувати та вигукувати "Браво!". Утім, майже одразу вони знову замовкають: починає звучати гімн Франції - "Марсельєза". Дехто підспівує, а один молодий чоловік на останніх тактах вигукує "Хай живе Франція!" (Vive la France!).
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Дорожня карта для ЄС
Меркель і Макрон пообіцяли спільно розробити дорожню карту реформування Європейського Союзу. При цьому вони висловили готовність до внесення змін у договори ЄС. Цілі: поглибити інтеграцію в рамках Єврозони та зробити її більш стійкою до криз. Також має знизитися забюрократизованість Євросоюзу. А посилення спільної оборонної та зовнішньої політик має зробити ЄС "більш видимим для людей".
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Рішучість Макрона та розсудливість Меркель
Берлін та Париж хочуть не лише оживити німецько-французький локомотив ЄС. Меркель заявила про бажання надати "нової динаміки" двосторонній співпраці. Макрон говорив про завдання, які перед ним стоять. У двосторонній відносинах найважливішими для нього є сфери економіки та податків, освіти, зовнішньої та оборонної політики. У липні обидва уряди планують провести спільне засідання.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Символічне призначення
Планувалося, що нинішній посол Франції в Німеччині Філіпп Етьєнн не залишиться на своїй посаді довго. Утім, замість продовження дипломатичної роботи за кордоном, його шлях тепер лежить до Парижа. Макрон хоче бачити досвідченого дипломата та знавця Німеччини своїм радником у Єлисейському палаці.
-
Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні
Тільки разом!
Обидва лідери не втомлювалися наголошувати близькість відносин між Берліном і Парижем та просто приреченість до тісної співпраці. "Інтереси Німеччини найтіснішим чином пов'язані з інтересами Франції", - говорила Меркель під час прес-конференції. "Я думаю, що успіх обох наших країн тісно переплетений один з одним", - погоджувався Макрон.
Автор: Юрій Шейко, Марсель Фюрстенау