 Меркель та Зеленський прагнуть швидкого відновлення ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Меркель та Зеленський прагнуть швидкого відновлення "нормандського формату"

Зовнішньополітичні радники лідерів країн "нормандської" четвірки зустрінуться у липні, повідомили Володимир Зеленський та Анґела Меркель. Глави двох держав також наголосили на збереженні санкцій щодо РФ.

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент України Володимир Зеленський заявили про прагнення якнайшвидше відновити зустрічі у "нормандському форматі". Під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі в Берліні у вівторок, 18 червня, вони повідомили про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської" четвірки, яка запланована на липень.

Меркель висловила задоволення через відновлення роботи "нормандського формату". "Я рада, що ми в рамках Мінського процесу знову відновлюємо роботу в "нормандському форматі", - зазначила канцлерка, цитує агентство  “Інтерфакс-Україна”. За її словами, зустріч радників відбудеться 12 липня.

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Переговори задля політичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі потрібно й надалі проводити в "нормандському форматі", переконаний глава МЗС ФРН Гайко Маас. (06.04.2019)

Президент Франції Еммануель Макрон має намір організувати переговори "нормандської четвірки" щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. Попереднього разу перемовини на найвищому рівні відбулися у 2016 році. (29.05.2019)

Президенти України та Франції в Парижі наголосили, що звільнення українських полонених та моряків є першочерговим завданням. Глави держав поки не назвали можливу дату зустрічі лідерів у "нормандському форматі". (17.06.2019)

Зеленський також наголосив, що хотів би якнайшвидшого проведення зустрічі. "Обговорювалося, щоб робити це (зустріч у "нормандському форматі" - ред.) після парламентських виборів в Україні. Я і вчора у Франції про це говорив із паном президентом Макроном. Але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася негайно. Тому запланована перша робоча зустріч вже в липні", - наголосив Зеленський, цитує агенція “Українські новини”. Нагадаємо, Еммануель Макрон напередодні зазначив, що готовий до такої зустрічі, однак її треба ретельно підготувати. 

Крім того, Меркель та Зеленський обговорили питання санкцій стосовно Росії. Канцлерка Німеччини уточнила, що йдеться про їхнє продовження, а не розширення чи посилення. Меркель вкотре підкреслила, що санкції стосовно Росії не будуть скасовані до відновлення територіальної цілісності України, а санкції, запроваджені через анексію Криму, - до повернення Криму Україні. Канцлерка висловила впевненість, що Європейська Рада цього тижня подовжить дію секторальних санкцій проти Росії.

Натомість Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій щодо Москви. Він також закликав відвідати Донбас і подивитися на зміни в Криму тих, хто виступає за зняття санкцій з Росії. "Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі й переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який із туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - зазначив президент України.

Журналісти звернули увагу, що Меркель під час обходу почесної варти помітно тремтіла

Журналісти звернули увагу, що Меркель під час обходу почесної варти помітно тремтіла

Увагу журналістів та громадськості під час зустрічі Меркель і Зеленського привернув той факт, що при очікуванні ходи почесної варти, а також при обході вишикуваних підрозділів канцлерка помітно тремтіла. Згодом на пресконференції журналісти запитали про її самопочуття, на що Меркель відповіла, що вона випила три склянки води і їй стало краще. Водночас Зеленський пожартував, що стояв поруч із Меркель, тому вона була у повній безпеці. Це вже не перший прояв слабкості у Меркель за схожих обставин. Раніше причиною називали зневоднення організму в умовах високої температури.

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