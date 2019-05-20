 Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель привітала Володимира Зеленського зі вступом на посаду президента України. Лідери ФРН і України обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Анґела Меркель

Анґела Меркель (фото з архіву)

DW.COM

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському на шляху втілення реформ та в боротьбі за територіальну цілісність. (20.05.2019)

У розмові з Володимиром Зеленським Анґела Меркель пообіцяла й далі активно підтримувати Україну на шляху реформ. (23.04.2019)

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 24 травня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обоє підтвердили необхідність повної реалізації мінських угод. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Меркель привітала Зеленського зі вступом на посаду. Основними темами обговорення були двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішньополітичні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України, повідомив Зайберт.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації мінських домовленостей, а також зацікавленості в продовженні тісної співпраці в "нормандському форматі". Вони домовилися підтримувати тісний робочий контакт з цього та з інших питань, йдеться в повідомленні Зайберта.

Тим часом у Кремлі заявили, що Росія готова до проведення саміту "нормандської четвірки", але пропонує дочекатися, коли команда Зеленського сформулює свої підходи до виконання мінських домовленостей. "Треба набратися терпіння, почекати, коли будуть сформульовані підходи української сторони, і ми зрозуміємо, наскільки українська сторона готова слідувати мінським домовленостям", - сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Також за темою

Angela Merkel

Німеччина пообіцяла підтримку Зеленському в проведенні реформ 20.05.2019

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському на шляху втілення реформ та в боротьбі за територіальну цілісність.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський пояснив, що має на увазі під референдумом про угоди з РФ 23.05.2019

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що референдум про мирні угоди з РФ не є законодавчим, а способом з'ясувати думку суспільства. Петро Порошенко таку ініціативу розкритикував.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Президент Зеленський розпустив Верховну Раду 20.05.2019

Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та пообіцяв завершити війну на Донбасі.

Реклама

Докладно

Австрія

Себастіан Курц і три мавпочки

Саме Себастіан Курц пішов на коаліцію з популістами й зашкодив цим Австрії, вважає Барбара Везель.  

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

МВФ перегляне програму для України після виборів до Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Ради та формування нового уряду в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  