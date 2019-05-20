Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 24 травня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обоє підтвердили необхідність повної реалізації мінських угод. Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Меркель привітала Зеленського зі вступом на посаду. Основними темами обговорення були двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішньополітичні події в Україні, включаючи ситуацію на сході України, повідомив Зайберт.

"Обидві сторони наголосили на необхідності повної реалізації мінських домовленостей, а також зацікавленості в продовженні тісної співпраці в "нормандському форматі". Вони домовилися підтримувати тісний робочий контакт з цього та з інших питань, йдеться в повідомленні Зайберта.

Тим часом у Кремлі заявили, що Росія готова до проведення саміту "нормандської четвірки", але пропонує дочекатися, коли команда Зеленського сформулює свої підходи до виконання мінських домовленостей. "Треба набратися терпіння, почекати, коли будуть сформульовані підходи української сторони, і ми зрозуміємо, наскільки українська сторона готова слідувати мінським домовленостям", - сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.