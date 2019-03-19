 Меркель також висуває умови щодо перенесення Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Меркель також висуває умови щодо перенесення Brexit

Канцлерка ФРН Меркель пов'язала підтримку заяви Лондона про перенесення виходу Великобританії з ЄС із виконанням певних умов.

Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі

Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що підтримка заяви Лондона про перенесення дати виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) можлива за умови підтримки британським парламентом угоди про Brexit з ЄС. Про це Меркель заявила під час виступу у Бундестазі у четвер, 21 березня, перед відбуттям на саміт ЄС до Брюсселя.

Меркель зауважила, що під час саміту ЄС інтенсивно обговорюватиметься заява британської прем'єрки Терези Мей про перенесення Brexit з 29 березня цього року на три місяці. Кожна з країн-членів ЄС має погодити такий план. "Ми можемо виконати це побажання (щодо перенесення Brexit - Ред.), якщо наступного тижня матимемо позитивне голосування британського парламенту за угоду про вихід", - заявила глава німецького уряду.

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У ЄС із прикрістю почули про результати голосування британського парламенту щодо угоди про Brexit, заявив речник Дональда Туска. Якщо Лондон проситиме подовжити термін для виходу з ЄС, Брюссель готовий це розглянути. (12.03.2019)

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За її словами, хоча всі працюють над упорядкованим виходом Великобританії з ЄС на підставі відповідної угоди, тривають і підготовчі роботи на випадок жорсткого Brexit. Меркель наголосила, що у разі несхвалення британським парламентом угоди наступного тижня ЄС залишає відкритою можливість проведення позачергового саміту ЄС до 29 березня - запланованої дати виходу королівства з ЄС.

Нагадаємо, напередодні глава Європейської Ради Дональд Туск зазначив у відповідь на прохання Терези Мей, що Брюссель може задовольнити прохання Лондона щодо короткострокового перенесення Brexit, якщо британський парламент ратифікує угоду про вихід країни з Євросоюзу, яку він вже двічі відхилив. Раніше Тереза Мей попросила лідерів країн ЄС перенести запланований на 29 березня Brexit на 30 червня.

Водночас Туск поставив під сумнів тривалість перенесення Brexit, зазначивши, що запропонована Мей дата 30 червня, хоч і має свої переваги, але також "створює серію питань правового та політичного характеру". Зокрема, він вказав на те, що 23-26 травня мають відбутися вибори до Європарламенту.

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