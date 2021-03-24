Меркель скасувала "помилкове" посилення локдауну на Великдень

Канцлерка ФРН Анґела Меркель визнала помилкою ухвалене разом із головами земельних урядів Німеччини рішення посилити локдаун у великодні дні та оголосила про його скасування. Про це вона заявила під час пресконференції за підсумками термінової наради із земельними урядами у середу, 24 березня.

Вона назвала рішення "виключно своєю особистою помилкою" та заявила, що несе за неї повну відповідальність. Також, за її словами, Меркель розуміє, що "увесь процес призвів до додаткової невпевненості", та просить за це "вибачення в усіх громадянок і громадян" країни.

Читайте також: Пандемія COVID-19 - у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих

Посилити локдаун на 5 днів занадто складно

Скасування ухваленого напередодні рішення Меркель пояснила тим, що запровадження додаткових обмежень пов'язане із великою кількістю складнощів та неузгодженостей. Йдеться про низку питань: від виплати зарплати у дні, які були додатково оголошені вихідними (Чистий четвер, 1 квітня і субота, 3 квітня) на додаток до "офіційних" святкових днів у Німеччині - Страсної п'ятниці, великодньої неділі та понеділка, і до режиму роботи магазинів та підприємств. Усі вони, за словами канцлерки, не можуть бути вирішеними настільки швидко.

При цьому Меркель запевнила - рішення готувалося із найкращими намірами. Втім це відбувалося занадто швидко, аби його достатнім чином підготувати й забезпечити реалізацію.

Читайте також: У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

Локдаун у Німеччині подовжено до середини квітня

Як повідомлялося, у ніч на 23 березня Меркель і глави федеральних земель країни вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на Великдень.

Так, починаючи з четверга 1 квітня і до понеділка 5 квітня, всі торговельні точки мали припинити свою роботу. Виняток було зроблено лише в суботу для продуктових магазинів. Згідно з рішенням, Чистий четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток мали бути оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступний за нею понеділок в Німеччині є традиційно святковими днями. "Протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома", пояснила тоді ці плани Меркель.

Згідно з рішенням канцлерки і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях в ці п'ять днів мали бути повністю заборонені.

Уряд ФРН також закликав церкви і релігійні громади проводити великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні були залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірус.

Дивитись відео 04:38 Поділитись Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pvHf Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021)