 Меркель розкритикувала присутність військ РФ у Абхазії та Південній Осетії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Меркель розкритикувала присутність військ РФ у Абхазії та Південній Осетії

Перебування російських військ на території Абхазії та Південної Осетії - "несправедливість", заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель під час візиту до Грузії.

Анґела Меркель та Мамука Бахтадзе в Тбілісі

Анґела Меркель та Мамука Бахтадзе в Тбілісі

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розкритикувала нинішню дислокацію російських військ на території Абхазії та Південної Осетії. Про це вона сказала у четвер, 23 серпня, в Тбілісі під час свого візиту до Грузії. "Ми не забудемо цю несправедливість", - зазначила Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, передає агенція новин AFP.

Меркель також докладає зусиль, щоб ця тема "знову й знову потрапляла на порядок денний". Поки що в цьому плані, попри значні зусилля, немає жодного помітного прогресу, констатувала канцлерка.

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На тлі цього Меркель нагадала, що ще 10 років тому - після проголошення перемир'я - вона наполягала на виведенні російських військ з грузинської території. "І по сьогодні я підтримую територіальну недоторканність Грузії", - наголосила канцлерка.

Визнання Грузії безпечною країною походження

Водночас Меркель виступила за визнання Грузії безпечною країною походження у Німеччині, передає агенція новин dpa. Вона нагадала, що після надання Грузії безвізового режиму до ФРН прибуло багато грузинських громадян, котрі намагаються отримати в Німеччині статус біженця.

Між тим частка надання такого статусу грузинським громадянам дуже низька, уточнила Меркель. На даний момент завдяки співпраці з грузинським урядом у Німеччині спостерігається скорочення кількості шукачів притулку з Грузії, наголосила канцлерка.

На сьогодні німецький уряд схвалив законопроект, згідно з яким Грузія визнаватиметься безпечною країною походження. У разі остаточного ухвалення такого закону, відповідні німецькі органи зможуть значно швидше обробляти заяви на отримання притулку грузинськими громадянами. Це також істотно пришвидшить вислання з Німеччини мігрантів, які не мають права на притулок. Утім, для ухвалення такого закону потрібна підтримка більшості в Бундестазі та згода Бундесрату.

Грузія прагне до ЄС та НАТО

Мамука Бахтадзе наголосив, своєю чергою, що його країна і надалі прагне стати членом ЄС і НАТО. "Ми - частина європейської цивілізації", - зазначив керівник грузинського уряду, якого цитує агенція новин dpa. "Але ми не плекаємо ілюзій. Нам треба ще багато зробити", - визнав Бахтадзе, запевнивши, що його країна й далі рухатиметься шляхом реформ.

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