 Меркель пропустить відкриття саміту G20 через несправність літака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Меркель пропустить відкриття саміту G20 через несправність літака

Літак з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель вилетів з Берліна у Буенос-Айрес, проте через технічні негаразди приземлився в Кельні. Тепер Меркель пропустить відкриття саміту Великої двадцятки.

Літак делегації ФРН після посадки в аеропорту Кельн-Бонн 29 листопада

Літак уряду ФРН після посадки в аеропорту Кельн-Бонн 29 листопада

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пропустить відкриття саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі через технічні проблеми урядового літака, інформує dpa. Літак "Конрад Аденауер" із німецької делегацією на борту вилетів до столиці Аргентини з Берліна ввечері в четвер, 29 листопада, однак за годину повітряне судно розвернулося над територією Нідерландів і здійснило посадку в міжнародному аеропорту Кельн-Бонн імені Конрада Аденауера. Німецьке видання Spiegel повідомило, що за годину після злету літак цілковито втратив контакт з наземними службами, тому пілоти ухвалили рішення негайно перервати політ.

Канцлерка і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який також перебував на борту літака, 30 листопада попрямують до Мадрида, звідки вилетять до Аргентини комерційним рейсом, повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

DW.COM

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)

Заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова закликала Велику двадцятку посприяти звільненню захоплених Росією українських моряків. (29.11.2018)

Десятий за рахунком саміт країн Великої двадцятки пройде в столиці Аргентини з 30 листопада до 1 грудня. Серед першочергових питань для обговорення - ескалація конфлікту між Україною та РФ через агресивні дії останньої у Керченській протоці. Через Керченську кризу президент США Дональд Трамп скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися під час саміту. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, у свою чергу, має намір провести переговори з Путіним на G20. Раніше вона закликала Росію розблокувати українські порти в Азовському морі та звільнити ув'язнених українських моряків.

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.. 

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Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

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Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки.

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