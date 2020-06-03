Меркель проведе відпустку в Німеччині та не піде на п'ятий термін

Через поширення коронавірусної інфекції та запроваджені для її стримування заходи канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вирішила провести цього року свою літню відпустку в Німеччині. Про це вона сказала ввечері у четвер, 4 червня, в ефірі телепрограми "Що тепер, пані Меркель" ("Was nun, Frau Merkel") суспільно-правового телеканалу ZDF.

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На запитання ведучого щодо місця літнього відпочинку канцлерка відповіла: "Німеччина", не уточнивши місцевості. Раніше до улюблених місць відпочинку Меркель належали острів Іскія у Неаполітанській затоці, а також Південний Тіроль, зазначає інформагенція dpa.

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За словами Меркель, життя в умовах коронавірусної кризи для неї теж принесло чимало обмежень, зокрема, тепер вона може особисто зустрічатися зі значно меншою кількістю людей.

В інтерв'ю канцлерка розповіла про свою надію на те, що вакцина проти коронавірусу SARS-CoV-2 скоро з'явиться, однак застерегла від надмірних сподівань. За її словами, експерти кажуть, що до року чи півтора зробити це не вдасться. Випробування вакцини не можна істотно скоротити через загрозу нової шкоди, переконана Меркель.

П'ятого терміну не буде

В інтерв'ю Меркель також виключила можливість висунення своєї кандидатури на п'ятий термін голови уряду на виборах у 2021 році. "Ні, справді ні", - сказала вона. На уточнювальне запитання, чи це "ні" є остаточним, Меркель додала: "Цілком твердо".

Меркель раніше неодноразово заявляла, що не планує висувати свою кандидатуру на наступних виборах до Бундестагу в 2021 році. Однак схвалення громадянами дій німецького уряду в умовах коронавірусної кризи та зростання підтримки консервативного блоку ХДС/ХСС знову породили чутки про можливість подальшого перебування Меркель на чолі німецького уряду.

Країни Європи відкривають кордони

Країни Європи поступово послаблюють карантинні обмеження та готуються до прийому туристів. Зокрема, з 3 червня готова приймати відпочивальників Італія, запрацювала туристична інфраструктура в Австрії, відкрили пляжі у Греції, готується приймати іноземних туристів й Іспанія. Уряд Німеччини з 15 червня скасовує застереження щодо поїздок для 29 країн.