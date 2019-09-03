Меркель пообіцяла й надалі підтримувати новий уряд України на шляху реформ

Німецький уряд допомагатиме новосформованому українському Кабміну в проведенні ключових реформ у сфері юстиції, децентралізації та боротьби з корупцією, пообіцяла канцлерка ФРН Анґела Меркель Олексію Гончаруку.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла від імені уряду ФРН підтримувати новосформований український Кабінет міністрів на шляху реалізації важливих реформ. Про це йдеться в поширеному в вівторок, 3 вересня, пресслужбою Меркель тексті письмового привітання, адресованого прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку.
У листі Меркель привітала нового українського прем'єра та його уряд і запевнила, що уряд ФРН "і надалі охоче буде надійним партнером" нового українського Кабміну та його керівника в "проведенні ключових реформ у таких сферах, як юстиція, децентралізація та боротьба з корупцією".
Так само німецька канцлерка наголосила на прагненні Німеччини вести з Україною "тісний діалог" щодо пошуку підходів до вирішення "різноманітних викликів", що постають перед Україною. Метою такого діалогу є те, щоб "Україна змогла суверенно та в цілковитій територіальній цілісності самотужки формувати власне майбутнє".
Крім того, Німеччина зацікавлена в подальшому поглибленні двосторонньої економічної співпраці з Україною, додала Меркель. Наостанок канцлерка ФРН запросила Олексія Гончарука відвідати Берлін.
Нагадаємо, Олексія Гончарука було обрано прем'єр-міністром України на засіданні Верховної Ради 29 серпня. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували тоді 290 депутатів.