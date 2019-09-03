 Меркель пообіцяла й надалі підтримувати новий уряд України на шляху реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Меркель пообіцяла й надалі підтримувати новий уряд України на шляху реформ

Німецький уряд допомагатиме новосформованому українському Кабміну в проведенні ключових реформ у сфері юстиції, децентралізації та боротьби з корупцією, пообіцяла канцлерка ФРН Анґела Меркель Олексію Гончаруку.

Анґела Меркель

Анґела Меркель (фото з архіву)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла від імені уряду ФРН підтримувати новосформований український Кабінет міністрів на шляху реалізації важливих реформ. Про це йдеться в поширеному в вівторок, 3 вересня, пресслужбою Меркель тексті письмового привітання, адресованого прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку.

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У листі Меркель привітала нового українського прем'єра та його уряд і запевнила, що уряд ФРН "і надалі охоче буде надійним партнером" нового українського Кабміну та його керівника в "проведенні ключових реформ у таких сферах, як юстиція, децентралізація та боротьба з корупцією".

Так само німецька канцлерка наголосила на прагненні Німеччини вести з Україною "тісний діалог" щодо пошуку підходів до вирішення "різноманітних викликів", що постають перед Україною. Метою такого діалогу є те, щоб "Україна змогла суверенно та в цілковитій територіальній цілісності самотужки формувати власне майбутнє".

Крім того, Німеччина зацікавлена в подальшому поглибленні двосторонньої економічної співпраці з Україною, додала Меркель. Наостанок канцлерка ФРН запросила Олексія Гончарука відвідати Берлін.

Нагадаємо, Олексія Гончарука було обрано прем'єр-міністром України на засіданні Верховної Ради 29 серпня. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували тоді 290 депутатів.

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