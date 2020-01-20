Меркель пообіцяла Ердогану додаткові кошти для допомоги біженцям

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 24 січня, пообіцяла президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану можливе збільшення коштів ЄС для допомоги біженцям, яких прийняла Туреччина.

"Я цілком можу уявити, що ЄС надасть підтримку понад суму в двічі по три мільярди євро", - сказала Меркель після зустрічі з Ердоганом у Стамбулі, цитує агентство новин AFP. За її словами, це питання обговорюватимуть на рівні ЄС. "Те, що робить тут (прийом біженців. - Ред.) Туреччина, заслуговує на повагу", - наголосила канцлерка.

Нагадаємо, Євросоюз раніше погодився надати фінансову підтримку Туреччині для допомоги сирійським біжецям, які знайшли притулок в країні, в розмірі шести мільярдів євро. Як Меркель, так і Ердоган зауважили, що ці кошти йдуть не турецькій державі, а головно неурядовим організаціям для опіки та забезпечення шкільної освіти для сирійських біженців.

Крім того, Меркель пообіцяла Туреччині допомогу від Берліна в будівництві притулків для біженців на півночі Сирії. "Я можу уявити, що ми можемо надати німецькі кошти на цю гуманітарну акцію", - цитує канцлерку агентство Reuters. Утім, зазначила Меркель, усі переселення в створену Туреччиною "зону безпеки" на півночі Сирії повинні бути узгоджені з Агентством ООН у справах біженців.

До цього Німеччина та ЄС надавали кошти Анкарі на підтримку сирійських біженців на території Туреччини. Якщо обіцянка Меркель стосовно будівництва притулків буде втілена, то це стане першим випадком фінансування заходів Анкари на півночі Сирії. Внаслідок військової операції Анкара звільнила частину півночі Сирії від курдських загонів самооборони (YPG), яких в Туреччині вважають терористичними, та оголосила про створення "зони безпеки".

У березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду, яка передбачала надання мільярдної фінансової підтримки Анкарі в обмін на допомогу у вирішенні кризи біженців. Утім, останнім часом кількість мігрантів, які прибувають на грецькі острови з Туреччини, знову зростає. Раніше Анкара неодноразово заявляла, що ЄС не виконує взяті на себе зобов'язання в рамках угоди, та погрожували розірвати її.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Перша зупинка За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

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