Меркель пообіцяла деяке послаблення карантину та закликала до дисципліни

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 30 квітня, після переговорів з прем'єрами федеральних земель оголосила про можливе подальше послаблення деяких карантинних заходів у країні. За її словами, йдеться про відкриття культурних установ (музеїв), дитячих майданчиків, зоопарків і ботанічних садів, а також церков.

6 травня канцлерка планує обговорити з представниками земель подальші можливі кроки з послаблення карантину, зокрема спільну стратегію щодо відновлення роботи шкіл, дитячих садочків, спортивних залів. Питання відкриття ресторанів обговорюватиметься вже в наступні тижні, а от питання відпочинку німців в інших країнах ЄС взагалі ще не стоїть на порядку денному, сказала голова уряду.

Пандемія COVID-19 ще довго становитиме загрозу, тож "обережність залишається на порядку денному", попередила Меркель. Метою є уповільнення темпу зараження, щоб система охорони здоров'я могла впоратися з хворобою. "На даний момент це нам вдається", - зазначила канцлерка.

Читайте також: Послаблення карантину в Німеччині: як країна житиме далі з коронавірусом

За словами Меркель, кожне послаблення карантинних обмежень призводить до того, що люди більше рухаються у громадському просторі, тож влада має перевіряти вплив кожного кроку зі зняття обмежень на епідеміологічну ситуацію. Канцлерка закликала громадян залишатися дисциплінованими - дотримуватися дистанції та правил гігієни.

Нікуди без захисної маски Рукавиці, смартфон, захисна маска Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

Нікуди без захисної маски Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

Нікуди без захисної маски Завжди з усмішкою Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

Нікуди без захисної маски У стилі сукні Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

Нікуди без захисної маски Весняне пробудження у Китаї Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

Нікуди без захисної маски Ізраїль не робить винятків Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

Нікуди без захисної маски Мистецтво в секторі Гази У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

Нікуди без захисної маски Колумбійські "Халки" У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.

Нікуди без захисної маски Макрон бореться з дефіцитом Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все. Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук

