Меркель подякувала військовослужбовцям Бундесверу в Малі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) подякувала військовослужбовцям Бундесверу, котрі перебувають у Малі, за їхню участь в операції зі стабілізації ситуації в цій африканській країни. Про це вона сказала в четвер, 2 травня, виступаючи на військовій базі Camp Castor, де дислокується більша частина контингенту Бундесверу в складі миротворчої місії ООН в Малі Minusma.

"Ця місія - складна", - визнала Меркель, цитує агенція новин dpa. "Тутешні умови незнайомі нам у Німеччині", - зазначила Меркель. Участь в цій операції вимагає від військових значних зусиль для адаптації. При цьому німецькі військовослужбовці роблять істотний внесок у роботу місії, наголосила канцлерка ФРН.

Виступ Меркель відбувався за температури повітря близько 50 градусів за Цельсієм.

Місія ООН в Малі Minusma налічує близько 15 тисяч осіб. Ця місія, в якій беруть участь близько 850 німецьких військовослужбовців, вважається найнебезпечнішою з закордонних місій Бундесверу. Щодо чисельності особового складу, то для Бундесверу вона на другому місці після місії в Афганістані.

Завданням миротворців - контроль над дотриманням перемир'я в Малі між урядом і бойовиками-ісламістами. Крім того, місія покликана сприяти стабілізації ситуації як в Малі, де 2012 року стався путч, так і в усьому регіоні Сахелю, на півночі якого активізувалися радикальні ісламістські угруповання.