Меркель: Повторних переговорів щодо угоди про Brexit не буде

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що угоду про вихід Великобританії з ЄС не будуть переглядати. Це "не на порядку денному", наголосила вона в понеділок, 4 лютого, після зустрічі з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе в Токіо.

У той же час, як наголосила німецька канцлерка, "ми хочемо докласти всіх зусиль", щоб справа не дійшла до так званого "жорсткого" Brexit, тобто виходу Великобританії з ЄС взагалі без угоди. "Тому що це може посилити невизначеність", - пояснила Меркель.

Вона також додала, що хоч нових переговорів щодо угоди про Brexit не планується, але "ми маємо домовленість щодо подальших відносин". У рамках цих домовленостей, за словами німецької канцлерки, можна порушити таке досі дискусійне питання, як так званий режим backstop щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Щоб вирішити це питання, "слід бути креативним" і "слухати одне одного", додала Меркель. Вирішальним у цьому питанні, за її словами, є також те, що Лондон має озвучити, яким він уявляє собі це рішення.

Режим backstop має на меті запобігти відновленню митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британською провінцією Північна Ірландія після Brexit, якщо сторонам не вдасться домовитися про прийнятне рішення щодо кордону упродовж перехідного періоду.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що розраховує на досягнення прагматичного рішення з ЄС щодо Brexit. Наприкінці січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop. Однак ЄС відмовляється поновлювати переговори.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на кінець березня 2019 року, однак між сторонами ще немає затвердженої угоди про відносини після цього. Якщо вона не з'явиться до того часу, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в решті ЄС.