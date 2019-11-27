Меркель перед самітом у Парижі окремо зустрінеться із Зеленським та Путіним

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel ) безпосередньо перед самітом у Парижі проведе 9 грудня окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це у п'ятницю, 6 грудня, у Берліні повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Утім, вона не надала інформації щодо можливих тем, які обговорюватимуться на зустрічах. Спершу відбудеться зустріч Меркель з Путіним. Початок двосторонніх зустрічей заплановано на 15 годину за місцевим часом (16-ту за київським), після них відбудеться робоче засідання в "нормандському форматі".

Однією з таких тем на зустрічі Меркель з Путіним мала б стати дипломатична криза у відносинах Німеччини та Росії через, очевидно, замовне вбивство у Берліні громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, зазначає агентство новин dpa. Кілька днів тому німецьке МЗС оголосило про вислання двох російських дипломатів. Меркель підтримала це рішення, водночас зауваживши, що дане питання не повинно вплинути на перебіг переговорів на саміті в Парижі.

Москва сподівається на додаткові домовленості

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очікує, що "нормандський" саміт в Парижі дозволить досягти додаткових домовленостей, що уможливлять врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Що ми очікуватимемо від "нормандського формату"? Очікуватимемо додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дозволять забезпечити надійно безпеку людей на Донбасі, дозволять забезпечити їхні права, що закріплені в мінських домовленостях, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Лавров у Римі на конференції "Середземномор'я: Римський діалог", цитує агенція новин "Інтерфакс".

За словами Лаврова, Росія також очікує на саміті почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед. Глава російського дипломатичного відомства також зазначив, що в Москві сподіваються що "нормандський формат" призведе до "цілковитої реалізації" мінських домовленостей, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший саміт з осені 2016 року.