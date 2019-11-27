 Меркель перед самітом у Парижі окремо зустрінеться із Зеленським та Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Меркель перед самітом у Парижі окремо зустрінеться із Зеленським та Путіним

Зустрічі відбудуться безпосередньо перед самітом у Парижі 9 грудня, повідомили в Берліні. Тим часом у Москві сподіваються на додаткові домовленості на саміті.

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel ) безпосередньо перед самітом у Парижі проведе 9 грудня окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це у п'ятницю, 6 грудня, у Берліні повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Утім, вона не надала інформації щодо можливих тем, які обговорюватимуться на зустрічах. Спершу відбудеться зустріч Меркель з Путіним. Початок двосторонніх зустрічей заплановано на 15 годину за місцевим часом (16-ту за київським), після них відбудеться робоче засідання в "нормандському форматі". 

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Після того, як на тлі розслідування вбивства у Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі ФРН вирішила вислати двох російських дипломатів, канцлерка ФРН Анґела Меркель закинула Москві брак допомоги в цій справі. (04.12.2019)

Вислання пов'язане з резонансним вбивством у Берліні, до якого на думку ФРН, причетна РФ. Розслідування вбивства колишнього чеченського бойовика в Берліні взяла на себе Федеральна прокуратура ФРН. (04.12.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

Україні потрібна термінова допомога в розмірі трьох мільярдів євро, вважають у ФРН. Представники німецької економіки закликають скликати конференцію донорів для України. (05.12.2019)

Однією з таких тем на зустрічі Меркель з Путіним мала б стати дипломатична криза у відносинах Німеччини та Росії через, очевидно, замовне вбивство у Берліні громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, зазначає агентство новин dpa. Кілька днів тому німецьке МЗС оголосило про вислання двох російських дипломатів. Меркель підтримала це рішення, водночас зауваживши, що дане питання не повинно вплинути на перебіг переговорів на саміті в Парижі. 

Москва сподівається на додаткові домовленості

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очікує, що "нормандський" саміт в Парижі дозволить досягти додаткових домовленостей, що уможливлять врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Що ми очікуватимемо від "нормандського формату"? Очікуватимемо додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дозволять забезпечити надійно безпеку людей на Донбасі, дозволять забезпечити їхні права, що закріплені в мінських домовленостях, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Лавров у Римі на конференції "Середземномор'я: Римський діалог", цитує агенція новин "Інтерфакс".

За словами Лаврова, Росія також очікує на саміті почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед. Глава російського дипломатичного відомства також зазначив, що в Москві сподіваються що "нормандський формат" призведе до "цілковитої реалізації" мінських домовленостей, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший саміт з осені 2016 року.

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Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

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