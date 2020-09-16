Меркель очікує від Росії пояснень щодо отруєння Навального

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) все ще очікує від Росії пояснень у зв'язку з резонансним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Заступниця офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) в середу, 16 вересня, наголосила на необхідності негайного прояснення ситуації з боку російського уряду. Меркель поки не обговорювала з президентом РФ Володимиром Путіним отруєння опозиціонера, додала Деммер.

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Тим часом другий запит Росії про правову допомогу щодо отруєння Навального буде вивчений на рівні федерального уряду, заявив представник міністерства юстиції.

Москва хоче отримати доступ до матеріалів про лікування опозиціонера в берлінській клініці "Шаріте", а також зацікавлена ​​в можливості опитування Навального в Німеччині російськими слідчими. При цьому сам Навальний у розмові з представником прокуратури ФРН відмовився співпрацювати з російською стороною за запитом Москви.

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Нагадаємо, 20 серпня Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня уряд ФРН з посиланням на лабораторію Бундесверу оголосив, що в організмі Навального виявлені сліди отрути з групи "Новачок". 14 вересня в німецькому уряді додали, що вже три лабораторії незалежно одна від одної підтвердили застосування нервово-паралітичної речовини групи "Новачок" як причини отруєння Навального. На тлі цього німецький уряд знову вимагає від Росії роз'яснень щодо ситуації із отруєнням, наголосив речник уряду ФРН.

Дотепер у Росії стверджували про відсутність підстав для розслідування отруєння Навального. Зокрема, днями представник РФ у Раді Безпеки ООН Василь Небензя назвав ситуацію з Олексієм Навальним "брудною постановочною грою".

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