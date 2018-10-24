 Меркель оголосила про свій поступовий відхід від політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

Меркель оголосила про свій поступовий відхід від політики

Канцлерка ФРН Анґела Меркель підтвердила, що піде з посади голови ХДС, однак має намір залишатися очільницею уряду до закінчення каденції. Після цього вона планує залишити політику.

Анґела Меркель під час прес-конференції в Берліні, 29 жовтня 2018 року

Анґела Меркель під час прес-конференції в Берліні, 29 жовтня 2018 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) піде з посади голови партії Християнсько-демократичний союз (ХСС), але залишиться на посаді голови уряду до наступних виборів у 2021 році. Про це вона заявила в понеділок, 29 жовтня, на прес-конференції після засідання керівництва ХДС у Берліні, повідомляє агенція dpa.

Після закінчення поточної каденції на чолі уряду 64-річна канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.

При цьому Меркель наголосила, що її крок є "безпрецедентним в історії ФРН". Однак у такому намірі канцлерка вбачає більше шансів, ніж ризиків. Раніше Меркель, яка вже 18 років очолює ХДС і 13 - німецький уряд, завжди наголошувала, що ці дві посади для неї нероздільні.

Канцлерка також підтвердила, що генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) та міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) мають намір балотуватися на посаду голови ХДС. За даними dpa, за цю посаду також хоче позмагатися колишній голова фракції ХДС в Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. Хоча партія й посіла перше місце, але втратила понад 11 відсоткових пунктів у порівнянні з виборами п'ять років тому.

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