Меркель обіцяє багатомільйонну допомогу Західній Африці

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 1 травня, прибула до Буркіна-Фасо, розпочавши свій триденний візит країнами Західної Африки, інформує агенція dpa. Меркель обіцяє серйозну грошову підтримку країнам регіону з боку Німеччини у боротьбі з ісламістським тероризмом та у стабілізації ситуації.

Очільницю уряду ФРН у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу з урочистостями прийняв президент країни Рок Марк Крістіан Каборе. Після зустрічі з ним Меркель оголосила про плани щодо надання фінансової допомоги нестабільному африканському регіону південніше Сахари. За словами канцлерки, Німеччина виділить щонайменше 20 мільйонів євро для Буркіна-Фасо та понад 35 мільйонів євро для Нігеру для підтримки проектів з розвитку цих країн, а також для тренування і екіпірування місцевих правоохоронців.

"Ми поговорили про погіршення безпекової ситуації, і ми хочемо підтримати Буркіна-Фасо, - зазначила Меркель після зустрічі з Каборе, - Це необхідно, бо на сході і півдні країни склалася ситуація, за якої діти не можуть ходити до школи, а населення живе з відчуттям постійної небезпеки".

Берлін також обіцяє додаткові 60 мільйонів євро на допомогу п'яти країнам Африки південніше Сахари, а саме Буркіна-Фасо, Нігеру, Малі, Мавританії і Чаду. Як зазначила Анґела Меркель, німецький уряд працює над тим, аби залучити інвестиції у регіон. "Африка потребує економіки, котра підтримуватиме сама себе", - зазначила канцлерка.

У рамках свого триденного візиту Західною Африкою німецька канцлерка також відвідає Нігер і Малі. В останній країні Меркель зустрінеться з німецькими військовими, які беруть участь у миротворчій місії ООН.