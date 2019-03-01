 Меркель обіцяє багатомільйонну допомогу Західній Африці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Меркель обіцяє багатомільйонну допомогу Західній Африці

Німеччина виділить 20 мільйонів євро Буркіна-Фасо і 35 мільйонів євро Нігеру для покращення безпекової ситуації і тренування правоохоронців, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Буркіна-Фасо Рок Марк Крістіан Каборе

Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Буркіна-Фасо Рок Марк Крістіан Каборе

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 1 травня, прибула до Буркіна-Фасо, розпочавши свій триденний візит країнами Західної Африки, інформує агенція dpa. Меркель обіцяє серйозну грошову підтримку країнам регіону з боку Німеччини у боротьбі з ісламістським тероризмом та у стабілізації ситуації.

Очільницю уряду ФРН у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу з урочистостями прийняв президент країни Рок Марк Крістіан Каборе. Після зустрічі з ним Меркель оголосила про плани щодо надання фінансової допомоги нестабільному африканському регіону південніше Сахари. За словами канцлерки, Німеччина виділить щонайменше 20 мільйонів євро для Буркіна-Фасо та понад 35 мільйонів євро для Нігеру для підтримки проектів з розвитку цих країн, а також для тренування і екіпірування місцевих правоохоронців.

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"Ми поговорили про погіршення безпекової ситуації, і ми хочемо підтримати Буркіна-Фасо, - зазначила Меркель після зустрічі з Каборе, - Це необхідно, бо на сході і півдні країни склалася ситуація, за якої діти не можуть ходити до школи, а населення живе з відчуттям постійної небезпеки".

Берлін також обіцяє додаткові 60 мільйонів євро на допомогу п'яти країнам Африки південніше Сахари, а саме Буркіна-Фасо, Нігеру, Малі, Мавританії і Чаду. Як зазначила Анґела Меркель, німецький уряд працює над тим, аби залучити інвестиції у регіон. "Африка потребує економіки, котра підтримуватиме сама себе", - зазначила канцлерка.

У рамках свого триденного візиту Західною Африкою німецька канцлерка також відвідає Нігер і Малі. В останній країні Меркель зустрінеться з німецькими військовими, які беруть участь у миротворчій місії ООН.

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