Меркель обговорила з Путіним ситуацію на Донбасі та в Сирії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 19 вересня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова точилася навколо ситуації в Сирії та на Сході України, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Сторони наголосили на необхідності швидкої та повної імплементації Мінських угод задля розв'язання конфлікту на Донбасі. Також Меркель обговорила з Путіним "гуманітарні питання", що стосуються України.

У повідомленні на сайті російського президента також зазначено, що Путін під час розмови "висловив стурбованість" ситуацією, що склалася в результаті вбивства ватажка проросійських сепаратистів у так званій "ДНР" Олександра Захарченка.

Стосовно Сирії сторони обговорили ситуацію, що склалася після досягнення домовленостей між Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом зі створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони. Меркель привітала зусилля з упередження військової ескалації та із захисту цивільного населення, зазначив Штеффен Зайберт.