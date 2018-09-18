 Меркель обговорила з Путіним ситуацію на Донбасі та в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Меркель обговорила з Путіним ситуацію на Донбасі та в Сирії

Канцлерка ФРН обговорила з російським президентом, зокрема, "гуманітарні питання", які стосуються України. У контексті ситуації в Сирії йшлося про домовленості щодо провінції Ідліб.

Меркель обговорила телефоном з Путіним ситуацію на Сході України

Меркель обговорила телефоном з Путіним ситуацію на Сході України

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 19 вересня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова точилася навколо ситуації в Сирії та на Сході України, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Петро Порошенко та Анґела Меркель під час телефонної розмови домовилися про подальші консультації на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. (20.08.2018)

Ситуація на Донбасі не змінилася через вбивство ватажка "ДНР", оскільки ці території контролює Росія, відзначив спецпредставник Держдепу США щодо України. Він виступив проти проведення виборів на Сході України. (15.09.2018)

Сторони наголосили на необхідності швидкої та повної імплементації Мінських угод задля розв'язання конфлікту на Донбасі. Також Меркель обговорила з Путіним "гуманітарні питання", що стосуються України.

У повідомленні на сайті російського президента також зазначено, що Путін під час розмови "висловив стурбованість" ситуацією, що склалася в результаті вбивства ватажка проросійських сепаратистів у так званій "ДНР" Олександра Захарченка.

Стосовно Сирії сторони обговорили ситуацію, що склалася після досягнення домовленостей між Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом зі створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони. Меркель привітала зусилля з упередження військової ескалації та із захисту цивільного населення, зазначив Штеффен Зайберт. 

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