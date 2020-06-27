Меркель обговорила з Путіним врегулювання на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel ) провела у середу, 15 липня, телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), головною темою розмови було "втілення мінських домовленостей задля мирного розв'язання конфлікту на Сході України".

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За словами Зайберта, лідери двох країн також обговорили питання збройного ембарго щодо Ірану та поточну ситуацію в Лівії.

У повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін акцентував увагу на "контрпродуктивності спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей". Путін стверджує, що Київ намагається вибірково виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей, а це, мовляв, заводить у глухий кут переговорний процес.

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У Кремлі запевняють, що під час розмови обидві сторони дали "негативну оцінку нещодавнім заявам офіційних осіб України про необхідність перегляду мінського "Комплексу заходів", а також підтвердили безальтернативність мінських домовленостей. Сторони наголосили на важливості повної та безумовної реалізації "Комплексу заходів", а також рішень, ухвалених на самітах "нормандської четвірки", у тому числі в Парижі в грудні 2019 року. Путін та Меркель, кажуть у Кремлі, висловилися за "активізацію роботи на цьому напрямку, перш за все по лінії помічників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".

Нагадаємо, останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в грудні минулого року в Парижі. На ньому вперше зустрілися Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський. Планувалося, що весною цього року відбудеться саміт у Берліні, на якому мали оцінити прогрес у виконанні рішень зустрічі в Парижі.

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