 Меркель обговорила в Берліні з Лавровим Сирію та Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель обговорила в Берліні з Лавровим Сирію та Україну

Канцлерка Німеччини обговорила з очільником МЗС Росії ситуацію на Близькому Сході, а також питання врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомили в уряді ФРН.

Анґела Меркель і Сергій Лавров

Анґела Меркель і Сергій Лавров (фото з архіву)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 24 липня, провела в Берліні зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про цей візит завчасно не повідомлялося. Основною темою перемовин стало обговорення ситуації на Близькому Сході, зокрема, в Сирії. Також сторони обговорили конфлікт на Сході України. Про це повідомила заступниця речника німецького федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

У відповідь на запит DW щодо деталей обговорення ситуації на Донбасі, у прес-службі уряду ФРН зазначили, що їм нема чого додати до офіційно опублікованої заяви.

Водночас МЗС Росії поінформувало, що сторони розглянули роботу в рамках "нормандського формату" щодо виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

DW.COM

Меркель програє Макрону за рівнем довіри серед німецьких громадян. Окрім того, у чотири рази більше німців симпатизують Путіну, аніж Трампу. (21.07.2018)

У відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про залежність Берліна від російської "труби" кацлерка Німеччини Анґела Меркель назвала німецьку політику незалежною. (11.07.2018)

На зустрічі Меркель і Лаврова також були присутні глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) і начальник генштабу російських військ Валерій Герасимов. Як повідомила Деммер, проведення переговорів в Берліні було узгоджено Анґелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним на минулому тижні.

Нагадаємо, що напередодні очільник зовнішньополітичного відомства РФ зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Лавров і Нетаньяху зокрема обговорювали конфлікт у Сирії. Ізраїль відкинув пропозицію Росії створити 100-кілометрову зону перед Голанськими висотами, в якій не зможуть перебувати іранські збройні формування.

Дивитись відео 02:43
Now live
02:43 хв

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)  

Також за темою

Heiko Maas

Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо "справи Бабченка" 31.05.2018

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас очікує, що Україна надасть додаткову інформацію щодо інсценування вбивства журналіста Бабченка. Про це він сказав перед початком візиту до Києва.

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018) 11.06.2018

Зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" у Берліні 11 червня стане першою за останні 16 місяців. Ітиметься про місію ООН на Донбасі. Чому в Києві мало сподівань, що ці переговори щось змінять?

Heiko Maas

У Берліні очікують складних переговорів на зустрічі у "нормандському форматі" 10.06.2018

Майбутні переговори міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" у Берліні будуть складними, прогнозує очільник МЗС ФРН Гайко Маас. Ітиметься про місію ООН для Донбасу.

Докладно

Білі шоломи після авіаудару

"Білі шоломи": допомога у найбільшій скруті

Докладніше про операцію з їх порятунку - у матеріалі DW. 

В Україні розпочалася мала приватизація

В Україні розпочалася мала приватизація

На сайті ProZorro.Продажі з'явилися перші об'єкти на продаж в рамках малої приватизації. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  