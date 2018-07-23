Меркель обговорила в Берліні з Лавровим Сирію та Україну

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 24 липня, провела в Берліні зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про цей візит завчасно не повідомлялося. Основною темою перемовин стало обговорення ситуації на Близькому Сході, зокрема, в Сирії. Також сторони обговорили конфлікт на Сході України. Про це повідомила заступниця речника німецького федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

У відповідь на запит DW щодо деталей обговорення ситуації на Донбасі, у прес-службі уряду ФРН зазначили, що їм нема чого додати до офіційно опублікованої заяви.

Водночас МЗС Росії поінформувало, що сторони розглянули роботу в рамках "нормандського формату" щодо виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

На зустрічі Меркель і Лаврова також були присутні глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) і начальник генштабу російських військ Валерій Герасимов. Як повідомила Деммер, проведення переговорів в Берліні було узгоджено Анґелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним на минулому тижні.

Нагадаємо, що напередодні очільник зовнішньополітичного відомства РФ зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Лавров і Нетаньяху зокрема обговорювали конфлікт у Сирії. Ізраїль відкинув пропозицію Росії створити 100-кілометрову зону перед Голанськими висотами, в якій не зможуть перебувати іранські збройні формування.