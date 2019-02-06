 Меркель: Німеччина має бути готовою до більших видатків на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Меркель: Німеччина має бути готовою до більших видатків на оборону

За словами канцлерки, Німеччина повинна виконувати обіцянку щодо збільшення видатків на оборону. Анґела Меркель також виступила за посилення ролі Німеччини та ЄС у безпековій політиці у світі.

Анґела Меркель під час виступу в Бундестазі, 11 вересня

Анґела Меркель під час виступу в Бундестазі, 11 вересня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) переконана, що ФРН повинна бути готовою до суттєвого збільшення видатків на оборону, а Європа має відігравати більшу роль у безпековій та оборонній політиці у світі. Про це Меркель сказала в середу, 11 вересня, виступаючи в Бундестазі під час загальних дебатів щодо бюджету 2020 року.

Як зауважила Меркель, "більше немає жодного автоматизму як у часи "холодної війни" в тому, що Сполучені Штати переберуть на себе роль захисника європейців", цитує агентство новин AFP. А тому, переконана Меркель, украй важливо, щоб Німеччина дотримувалася своєї "обіцянки" в рамках НАТО та нарощувала свої оборонні видатки в напрямку двох відсотків від ВВП. Як наголосила канцлерка, від Німеччини очікують, що "вона не лише є економічно потужною нацією, а й робить внесок у справу безпеки та миру".

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Меркель також вимагала посилення ролі Європи у безпековій політиці у світі. "Європа повинна залишити слід у розв’язанні конфліктів у світі", - зауважила вона. З огляду на зростання геополітичних амбіцій Росії та Китаю, а також на теперішній зовнішньополітичний курс США, на ФРН лежить особлива відповідальність у світі за збереження мультилатералізму, переконана канцлерка.

Окрім зовнішньої політики, у своєму виступі Меркель зачепила багато інших важливих тем. Особливу увагу вона звернула на необхідність змиритися з додатковими видатками на захист клімату, оскільки ігнорування цієї проблеми коштувати більше.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році країни-члени Альянсу на тлі агресії Росії в Україні взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до двох відсотків від ВВП. Утім, цього показника поки досягла лише незначна кількість держав НАТО. Попри досить значне збільшення витрат на оборону останнім часом наступного року цей показник в Німеччині має становити 1,37 відсотка, а з 2021-го по 2023 рік, за планами міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), через ймовірне погіршення кон'юнктури та скорочення податкових надходжень - навіть знизитися до 1,24 відсотка. 

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