 Меркель: Німеччина - за продовження санкцій ЄС щодо Росії через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Меркель: Німеччина - за продовження санкцій ЄС щодо Росії через Україну

На саміті ЄС 13-14 грудня Берлін виступить за продовження санкцій щодо Росії. Про це повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Берлін виступить за продовження санкцій Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з конфліктом між Києвом і Москвою. Про це повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 12 грудня, в Бундестазі, у відповідь на запитання депутата від "Зелених" Мануеля Сарраціна (Manuel Sarrazin).

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У Берліні відбулися конфіденційні перемовини зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Ішлося про керченську кризу. (11.12.2018)

Рада ЄС на засіданні в Брюсселі запровадила санкції за "вибори" сепаратистів на Донбасі. Водночас жодного рішення про санкції щодо Росії за події у Керченській протоці не ухвалювали. (10.12.2018)

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці. (10.12.2018)

Глава російського МЗС Сергій Лавров відкинув пропозиції очільника німецького МЗС Гайко Мааса щодо поширення місії ОБСЄ на Азовське море та посередництва ФРН у переговорах з Україною. (07.12.2018)

"Звісно, ми називатимемо речі своїми іменами. І ми також виступатимемо за продовження санкцій", - цитує Меркель інформагенція dpa.

За її словами, поведінка Росії викликає занепокоєння, а фактичні претензії на Азовське море є неприйнятними. Вона також вказала й на те, що Москва відхилила пропозицію Берліна поширити спостережну місію ОБСЄ на Керченське протоку й Азовське море.

Нині Берлін докладає зусиль, аби хоча б представники Німеччини та Франції змогли на місці ознайомитися з ситуацією із судноплавством у Керченській протоці. 

Канцлерка додала, що Берлін, Лондон і Мадрид не мають жодного сумніву, що про конфлікт буде згадано в підсумковій заяві саміту лідерів держав і урядів ЄС, який відбудеться 13-14 грудня у Брюсселі.

Раніше Меркель закликала Путіна звільнити захоплених Росією українських моряків і кораблі.

З ініціативи Берліна керченську кризу обговорили 11 грудня в "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. Зміст переговорів конфіденційний. Перемовини продовжать у січні 2019 року, повідомив речник німецького уряду.

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