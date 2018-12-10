Меркель: Німеччина - за продовження санкцій ЄС щодо Росії через Україну

Берлін виступить за продовження санкцій Євросоюзу щодо Росії у зв'язку з конфліктом між Києвом і Москвою. Про це повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 12 грудня, в Бундестазі, у відповідь на запитання депутата від "Зелених" Мануеля Сарраціна (Manuel Sarrazin).

"Звісно, ми називатимемо речі своїми іменами. І ми також виступатимемо за продовження санкцій", - цитує Меркель інформагенція dpa.

За її словами, поведінка Росії викликає занепокоєння, а фактичні претензії на Азовське море є неприйнятними. Вона також вказала й на те, що Москва відхилила пропозицію Берліна поширити спостережну місію ОБСЄ на Керченське протоку й Азовське море.

Нині Берлін докладає зусиль, аби хоча б представники Німеччини та Франції змогли на місці ознайомитися з ситуацією із судноплавством у Керченській протоці.

Канцлерка додала, що Берлін, Лондон і Мадрид не мають жодного сумніву, що про конфлікт буде згадано в підсумковій заяві саміту лідерів держав і урядів ЄС, який відбудеться 13-14 грудня у Брюсселі.

Раніше Меркель закликала Путіна звільнити захоплених Росією українських моряків і кораблі.

З ініціативи Берліна керченську кризу обговорили 11 грудня в "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. Зміст переговорів конфіденційний. Перемовини продовжать у січні 2019 року, повідомив речник німецького уряду.