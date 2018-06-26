Меркель не очікує остаточної домовленості щодо біженців на саміті ЄС

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не очікує, що під час саміту ЄС, який відбудеться цього тижня, країни блоку зможуть остаточно домовитися стосовно політики надання притулку. Два із семи пунктів політики щодо біженців досі залишаються неузгодженими, заявила вона у вівторок, 26 червня, після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає агенція dpa.

Йдеться про дискусії щодо процедури обробки заяв про надання притулку та Дублінської угоди, згідно з якою клопотання про притулок має бути розглянуте у тій країні ЄС, через яку мігрант потрапляє до Євросоюзу.

"На них нам знадобиться трохи більше часу", - заявила Меркель. Вона також ще раз відзначила важливість укладення найближчим часом дво- та кількасторонніх угод між державами стосовно шукачів притулку.

Педро Санчес своєю чергою пообіцяв Меркель підтримку під час обговорення політики щодо біженців на саміті ЄС. Він наголосив на важливості ефективного та спільного для всього Євросоюзу рішення у цьому питанні.

24 червня в Брюсселі відбувся неформальний саміт щодо біженців, в якому взяли участь лідери 16 з 28 країн-членів ЄС. На ньому не було вироблено конкретних рішень для розв'язання проблеми, хоча учасники зустрічі й відзначали наявність доброї волі для пошуку компромісу.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. ХСС очікує від Меркель на домовленості з іншими державами ЄС вже до 1 липня.