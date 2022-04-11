Меркель не має наміру коментувати свою політику щодо Росії

Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не стане, попри заклики з лав своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), висловлюватися про політику, яку вона проводила щодо Росії. Про це у понеділок, 11 квітня, повідомила представниця Меркель, відповідаючи на запит агентства dpa.

За її словами, жодних додаткових заяв чи публічних виступів із цього приводу не планується.

Представниця Меркель нагадала також, що колишня глава уряду ФРН 11 квітня планує повернутися до Німеччини з Італії, де вона перебувала у приватній поїздці.

Заступник голови фракції ХДС/ХСС вимагає від Меркель додаткових роз'яснень

Прем'єр-міністр федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Ґюнтер (ХДС) (Daniel Günther) раніше у бесіді з інформаційним порталом The Pioneer заявив: "З урахуванням тих знань, які є у нас сьогодні, навряд чи хтось заперечує, що були допущені помилки і мала місце надмірна легковірність". Водночас заступник голови парламентської фракції ХДС/ХСС Йоган Вадефуль (Johann Wadephul) в інтерв'ю Die Neue Osnabrücker Zeitung висловив сподівання, що Меркель надасть подальші роз'яснення щодо цього.

Генеральний секретар ХДС Маріо Чая (Mario Czaja) зі свого боку заявив dpa, що Меркель вже не є чинним політиком і при цьому чітко висловилася проти війни РФ в Україні та за заходи щодо протидії бойовим зіткненням. "Цим вона чітко окреслила свою позицію. Цього достатньо", - упевнений він.

Ексканцлерка ФРН підтримала зусилля Шольца

Анґела Меркель жорстко засудила напад Росії на Україну 25 лютого у письмовій заяві та підтримала зусилля свого наступника на посаді канцлера - Олафа Шольца (Olaf Scholz), спрямовані на те, щоб зупинити дії президента РФ Володимира Путіна у цій війні.

Пізніше, 4 квітня, ексканцлерка ФРН відкинула жорстку критику на свою адресу з боку президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти Київ у НАТО 14 років тому. "Федеральний канцлер у відставці Анґела Меркель залишається прихильною своїм рішенням, пов'язаним із самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - заявила представниця колишньої глави уряду у відповідь на запит dpa.

Водночас у заяві ще раз наголошувалося, що ексканцлерка повністю підтримує німецькі та міжнародні зусилля щодо припинення розв'язаної Росією війни - особливо "з урахуванням злочинів, про які стає відомо у Бучі та інших місцях України".

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики