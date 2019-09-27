 Меркель не виключила санкції проти РФ у зв′язку з вбивством Хангошвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Меркель не виключила санкції проти РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі

Анґела Меркель заявила, що її уряд залишає за собою рішення щодо того, як ФРН реагуватиме на вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні, в замовленні якого звинувачують владу Росії.

Меркель не виключила санкції проти РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі

Меркель не виключила санкції проти РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі

Німеччина залишає відкритою можливість запровадження санкцій проти Росії за убивство у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Про це повідомила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час пресконференції за підсумками віртуального засідання лідерів ЄС у п'ятницю, 19 червня, передає кореспондент DW.

"Ми залишаємо за собою, до якої реакції ми вдамося, як про це вже заявив міністр закордонних справ (Німеччини Гайко Маас. - Ред.). Спершу нам треба зачекати, що покажуть переговори", - зазначила Меркель, відповідаючи на запитання, чи будуть нові санкції проти РФ за замовне вбивство у Берліні.

За її словами, глави держав і урядів країн ЄС на своїй відеоконференції обговорювали лише секторальні санкції проти Росії, запроваджені за її дії проти України . Ці обмеження вирішили подовжити ще на пів року. Крім того, зауважила канцлерка, на рівні ЄС обговорюють запровадженнясанкцій проти Росії за кібератаки на Бундестаг. У цьому у хакерському зламі, який відбувся у 2015 році, Берлін звинувачує головне управління Генштабу РФ, яке займається розвідкою.

Замовне вбивство чеченця в Берліні

Колишній польовий командир часів другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Влада Росії раніше оголосила його в розшук, звинувативши в тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. Ймовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

Читайте також: ФРН звинуватила владу РФ в замовному вбивстві Хангошвілі

18 червня Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Відомства, якими керує уряд РФ, дали завдання "ліквідувати" його обвинуваченому Вадиму К. (він же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруе.

 

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