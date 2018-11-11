Меркель незадоволена кількістю жінок у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за збільшення кількості жінок у німецькому парламенті, позаяк це стосується "елементарного питання нашої демократії". Про це жінка-політик заявила в понеділок, 12 листопада, в промові на честь 100-ї річниці надання жінкам права голосу в Німеччині.

"Квоти були важливими, проте метою має бути паритет", - цитує її агенція Reuters. Рівність кількості чоловіків і жінок, за її словами, має бути скрізь: у політиці, економіці, державному управлінні. Вона наголосила, що в США у 90 відсотках найбільших корпорацій є не менше двох жінок у раді директорів, у Великобританії та Франції - у близько 50 відсотках. У ФРН своєю чергою цей показник сягає лише 16,7 відсотка.

У німецькому парламенті частка жінок складає 31 відсотком, що Меркель назвала співставним із показником Південного Судану.

Згідно зі Звітом глобального гендерного розриву 2017 року, представленому Світовим економічним форумом, Німеччина посідає 12-е місце за індексом гендерної рівності у рейтингу серед 144 країн. У топ-10 країн за індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Руанда, Філіппіни, Швейцарія, Словенія і Нова Зеландія.

Україна посідає 61-е місце. За даними проекту "Слово і діло", в Україні частка жінок у парламенті складає 12,5 відсотка, аналогічний показник - в уряді.