 Меркель незадоволена кількістю жінок у Бундестазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Меркель незадоволена кількістю жінок у Бундестазі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликає домогтися паритету чоловіків і жінок в усіх сферах суспільного життя, в тому числі й у політиці.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за збільшення кількості жінок у німецькому парламенті, позаяк це стосується "елементарного питання нашої демократії". Про це жінка-політик заявила в понеділок, 12 листопада, в промові на честь 100-ї річниці надання жінкам права голосу в Німеччині.

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Скасовано низку обмежень для жінок в українському війську. Їм нададуть такі ж права, як і чоловікам щодо строку служби та присвоєння категорії. (06.09.2018)

Щонайменше 500 іранських вболівальниць змогли відвідати фінальний матч азійської Ліги чемпіонів на стадіоні в Тегерані. Жінкам в Ірані забороняли відвідувати футбол з 1981 року. (10.11.2018)

"Квоти були важливими, проте метою має бути паритет", - цитує її агенція Reuters. Рівність кількості чоловіків і жінок, за її словами, має бути скрізь: у політиці, економіці, державному управлінні. Вона наголосила, що в США у 90 відсотках найбільших корпорацій є не менше двох жінок у раді директорів, у Великобританії та Франції - у близько 50 відсотках. У ФРН своєю чергою цей показник сягає лише 16,7 відсотка.

У німецькому парламенті частка жінок складає 31 відсотком, що Меркель назвала співставним із показником Південного Судану.

Згідно зі Звітом глобального гендерного розриву 2017 року, представленому Світовим економічним форумом, Німеччина посідає 12-е місце за індексом гендерної рівності у рейтингу серед 144 країн. У топ-10 країн за індексом гендерної рівності увійшли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Руанда, Філіппіни, Швейцарія, Словенія і Нова Зеландія.

Україна посідає 61-е місце. За даними проекту "Слово і діло", в Україні частка жінок у парламенті складає 12,5 відсотка, аналогічний показник - в уряді.

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Фемінізм в синагозі: жінки наступають (23.10.2018)

Посилання в інтернеті

The Global Gender Gap Report 2017

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